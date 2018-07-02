Avusturyaâ€™da 100 bin kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Avusturya'da gÃ¼nlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resinin 12, haftalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resinin 60 saate Ã§Ä±kmasÄ±na olanak tanÄ±yan yasa planÄ± protesto edildi.

Avusturya’da hükümetin haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma süresini 60 saate çÄ±karma planÄ±nÄ± protesto eden on binlerce kiÅŸi baÅŸkent Viyana’da yürüyüÅŸ yaptÄ±.

Sendikalar tarafÄ±ndan çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan ve cumartesi günü gerçekleÅŸen eyleme polis tarafÄ±ndan verilen bilgiye göre 80 bin, sendikalar tarafÄ±ndan verilen bilgiye göre ise 100 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Avusturya’da muhafazakar-saÄŸcÄ± ÖVP-FPÖ hükümeti, günlük çalÄ±ÅŸma süresini 12, haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma süresini ise 60 saate çÄ±karmayÄ± mümkün kÄ±lan bir plan açÄ±kladÄ±.

Avusturya Sendikalar BirliÄŸi (ÖGB) tarafÄ±ndan çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan eylem ise, 2017'nin sonundan beri baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸunda oturan Sebastian Kurz’a karÅŸÄ± ilk büyük gösteri olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor. Sermayenin emekçileri esnek ÅŸekilde çalÄ±ÅŸtÄ±rarak daha fazla sömürerek kâr etmesini açÄ±ktan savunan Kurz gelen tepkiler üzerine geri adÄ±m atmaya yanaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±.

YasanÄ±n 5 Temmuz’da parlamentoda ele alÄ±nmasÄ± planlanÄ±yor.

Avusturya’da günlük çalÄ±ÅŸma süresi halen 8, haftalÄ±k ise 40 saat. Ancak iÅŸverenler ÅŸu anda ihtiyaçlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak çalÄ±ÅŸanlarÄ± haftada 50 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rabiliyorlar.

ÖVP-FPÖ hükümeti ayrÄ±ca baÅŸta saÄŸlÄ±k olmak üzere diÄŸer sosyal alanlarda da önemli kÄ±sÄ±tlamalar planlamÄ±ÅŸ durumda. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 15:44

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