Ankara'da fÄ±rÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 1 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ankara KeÃ§iÃ¶ren'deki bir fÄ±rÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸÃ§i Abdullah BektaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ankara'nÄ±n Keçiören ilçesindeki fÄ±rÄ±nda, henüz belirlenemeyen nedenle çÄ±kan yangÄ±nda, iÅŸçi Abdullah BektaÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

YangÄ±n, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda, AyvalÄ± Mahallesi AyvalÄ± Caddesi'ndeki fÄ±rÄ±nda çÄ±ktÄ±. FÄ±rÄ±ndan henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Ä°hbarla kÄ±sa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaÅŸÄ±k 1 saat süren çalÄ±ÅŸmayla alevleri söndürdü. YangÄ±n söndürüldükten sonra içeri giren itfaiye ekipleri, iÅŸçi Abdullah BektaÅŸ'Ä±n cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonrasÄ± BektaÅŸ'Ä±n cenazesi, otopsi yapÄ±lmak üzere Ankara Adli TÄ±p Kurumu'nun morguna götürüldü. (Ankara/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 11:52

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