AyÅŸegÃ¼l TÃ¶zeren, Sivas KatliamÄ±'nÄ±n 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yazdÄ±: Sonsuzun biriminde yeni bir gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ aramak: BehÃ§et Aysan ve Metin AltÄ±ok ÅŸiiri

AyÅŸegül TÖZEREN

TemmuzlarÄ±n en karanlÄ±ÄŸÄ±nda, Sivas Topluöldürümünde yitirdiÄŸimiz Behçet Aysan ve Metin AltÄ±ok... Cümleyi yarÄ±da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±n farkÄ±ndayÄ±m. Ama bazen kalem de susar, susabilmeyi ister. Aysan ve AltÄ±ok’un ÅŸiir anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸan bir ÅŸeyler yazmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, tam da böyle hissediyor insan. Belki, bu yüzden, Aysan ve AltÄ±ok’un ÅŸiirleri çokça alÄ±ntÄ±landÄ±, paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ancak ÅŸiirleri “üzre” uzun cümleler pek kurulamadÄ±.

DeneyeceÄŸim.

Behçet Aysan’Ä±n “Düello” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda toplanan ÅŸiirlerini bir kez daha okuduktan sonra, ardÄ±ndan Metin AltÄ±ok’un “Bir AcÄ±ya KiracÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda derlenen ÅŸiirlerini yine bir kez daha okudum. FarklÄ± poetikalara sahip iki ÅŸair için, ÅŸiirlerin bulunduÄŸu sayfalarÄ±n sonuna geldiÄŸimde... Defterime ÅŸunu yazÄ±yordum: Behçet Aysan nesnelerin ÅŸairiyse, Metin AltÄ±ok fiilin ÅŸairidir.

Behçet Aysan ÅŸiiri, “dönmeyecek olana ÅŸarkÄ±”, eflatun bir ÅŸarkÄ±dÄ±r, Metin AltÄ±ok ÅŸiiriyse hafif adÄ±mlarla gitmekte olandÄ±r. Aysan’da da, AltÄ±ok’ta da bireyin çeliÅŸkileri ve açmazlarÄ±nÄ±n içe ya da dÄ±ÅŸa vurulduÄŸu söylenir. Ancak her iki ÅŸair de, bireyi toplumsal olana baÄŸlarÄ±yla anlatÄ±rken, bir de doÄŸayla baÄŸdaÅŸÄ±k anlatabilmiÅŸlerdir. Özellikle Aysan’Ä±n ÅŸiirleri doÄŸanÄ±n isimleriyle doludur. KuÅŸ türlerinin, çiçeklerin binbir adÄ±nÄ±n... HercaimenekÅŸeler, Ä±tÄ±rlar, yaseminler, altÄ±nda Türkiye’yi konuÅŸan çocuklarÄ±n dinlendiÄŸi nar aÄŸaçlarÄ±, söÄŸüt düÅŸleri, yanÄ±k otlar... Åžiirleri okuduktan sonra, “Çiçek ve balÄ±k adlarÄ±nÄ± bilmeyen hikâye yazamaz” diyen Sait Faik’i bir kez daha anÄ±msÄ±yorum ve arttÄ±rÄ±yorum: “Galiba çiçek ve balÄ±k adlarÄ±nÄ± bilmeden ÅŸiir de yazÄ±lmaz.”

Behçet Aysan’Ä±n poetikasÄ± üzerine düÅŸündüÄŸümüzde, “Dörtlük” ÅŸiirini akÄ±lda tutuyorum: “kitabÄ± açlÄ±k olan, biçemi gecekondu / gelincikler korosu, samanyolu selleri / inince ince bir sÄ±zÄ± varoÅŸlardan ÅŸehir / viÅŸneçürüÄŸü çürükler içindedir” Aysan, kapitalist ekonominin mecrasÄ± olan kenti, kent yoksulluÄŸundan ayÄ±rmaz. O ÅŸehre kenar mahallelerden yürüyerek ve trenlerle giren ÅŸair olmayÄ± seçmiÅŸtir. Ä°htiyaçlarÄ±n deÄŸiÅŸmesiyle birlikte büyüyen kent yoksulluÄŸunun insanda yarattÄ±ÄŸÄ± güvensizliÄŸi, huzursuzluÄŸu ve tedirginliÄŸi anlatÄ±r. AnlatÄ±rken de bazen yaseminlere, bazen Ä±tÄ±ra sarÄ±lÄ±r, bazen de bir nar aÄŸacÄ±nÄ±n gölgesine sÄ±ÄŸÄ±nÄ±r.

Aysan’Ä±n ÅŸiirinde dilsizliÄŸin baÅŸka bir dil kurularak aktarÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ederiz: “yalnÄ±zlÄ±k senin o konuÅŸkan kuÅŸun” diye yazarken ÅŸair, hapislerde, sürgünlerde duyulan yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± konuÅŸturmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r ve seksenlerin melankolisine, hüznüne bir renk vermiÅŸtir: eflatun. Onun ÅŸiirinde eflatun olmak ve narlaÅŸmak aslÄ±nda eÅŸ anlamlÄ±dÄ±r. Ä°kisi de yaÅŸamÄ±n, dönemin, çaÄŸÄ±n, hoyrat, baskÄ±cÄ± ve zalim yüzüyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda duyulandÄ±r. KÄ±rgÄ±nlaÅŸmak, saçÄ±lmak, bir Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n tayflarÄ±ndan yayÄ±lan eflatun tonlar gibi...

Aysan’Ä±n ÅŸiirini nesneler ÅŸiiri olarak ifade ederken, imgelemini çiçek, meyve, aÄŸaç, nehir gibi isimler üzerinden iÅŸlettiÄŸine dikkat çekmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. Metin AltÄ±ok ÅŸiirindeyse, nesneler dahi fiilleÅŸtirilerek imge kurulur: “Ne zaman masaya otursak / Seninle karÅŸÄ±karÅŸÄ±ya, / Masa durmadan uzuyor aramÄ±zda. / Tozlu bir yol oluyor giderek / ve ben baÅŸlÄ±yorum koÅŸmaya.” “Bir acÄ±ya kiracÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda toplanan ÅŸiirlerinde kurduÄŸu dil, yaÅŸamÄ±n ve bireyin çeliÅŸkilerini, dehlizlerini açÄ±ÄŸa çÄ±karmaktadÄ±r. Onun ÅŸiirinde, insan “kendinin avcÄ±sÄ±”dÄ±r ya da ne av, ne de avcÄ±.

Metin AltÄ±ok ÅŸiirinde, seksenlerde yitirilenlerin ruhu hep dolaÅŸÄ±r: “Beni hoyrat bir makasla / Eski bir fotoÄŸraftan oydular. / Orda kaldÄ± yanaÄŸÄ±mÄ±n yarÄ±sÄ±, / Kendini boÅŸlukla tamamlar.” Tarihler önemlidir ÅŸiirinde... Tarihin karanlÄ±k sayfalarÄ±na da dokunur. Ancak, AltÄ±ok, topluma ve tarihe dokunduÄŸu ÅŸiirlerinde ne estetikten ne bireyden kopmuÅŸtur. “Koskoca Osman Tarihi”nden bahsettiÄŸi dizelerindendir: “Yürek de elbet fetrete düÅŸer, / Biten bir aÅŸkla yenisi arasÄ±nda; / ÅžaÅŸÄ±rÄ±r menzilini, ayaÄŸÄ± sürçer.”

Åžiirinde, edebiyata üst bakÄ±ÅŸ da atabilmiÅŸtir. “Eskiden insanlar vefat ederdi. / Ölümü ilk kez Ataç getirdi.” diye yazan AltÄ±ok, ÅŸiir, edebiyat ve eleÅŸtiri üzerine de kalem oynatmÄ±ÅŸtÄ±r. Metin AltÄ±ok yazÄ±larÄ±nÄ± “son olarak” diye baÅŸlayarak bitirmeyi sever: “ve son olarak ÅŸunu ÅŸöyleyeyim ki, ÅŸiir insanlarÄ± sevmeye yarar.”

Metin AltÄ±ok, ÅŸiiri “sonsuzun birimi” olarak kavramsallaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. Has ÅŸiirin hükmü zaten sonsuza mühürlü deÄŸil midir? Ve bu deÄŸil mi, Behçet Aysan ve Metin AltÄ±ok’un ÅŸiirlerinin katledilmelerinden yÄ±llar sonra da bir nar gibi çoÄŸalan okur kitlesi tarafÄ±ndan ilgi görmesinin nedeni? Aysan yazmamÄ±ÅŸ mÄ±ydÄ±? “aynÄ± gökyüzü aynÄ± keder / deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok ki” Ama bir de baÅŸlÄ±k atmÄ±ÅŸtÄ± baÅŸka bir ÅŸiirine: “Yeni bir gökyüzü aranÄ±yor.”

Bu yazÄ±, Behçet Aysan ve Metin AltÄ±ok ÅŸiirini anlama çabasÄ±dÄ±r, bu yazÄ± sonsuzun biriminde yeni bir gökyüzü aramaya çÄ±kmaktÄ±r.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 18:23

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