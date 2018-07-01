TRT Ana Haber Sunucusu Zafer Kiraz, gÃ¶revi bÄ±raktÄ±

TRT Ana Haber BÃ¼lteni Sunucusu Zafer Kiraz, 'gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ lÃ¼zum Ã¼zerine' gÃ¶revi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

TRT'nin Ana Haber Bülteni Sunucusu Zafer Kiraz, sosyal medyadan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± video ile görevi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Facebook hesabÄ±ndan bir video yayÄ±mlayan Kiraz, "Kol kÄ±rÄ±lÄ±r, yen içinde kalÄ±r" derken yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci açÄ±klamayla görevi bÄ±rakmasÄ±nÄ±n seçim sonuçlarÄ±yla ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Görevi bÄ±rakma gerekçesi için "GördüÄŸüm lüzum üzerine" diyen Kiraz'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

“Bu akÅŸam son kez haberlerde sizlerle birlikte olacaÄŸÄ±m. Pazartesi gününden itibaren gördüÄŸüm lüzum üzerine TRT 1 Ana Haberi ve TRT ekranlarÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±yorum.

Bugüne kadar bana verdiÄŸiniz destek ve gösterdiÄŸiniz sevgi için çok teÅŸekkür ediyorum. Sizlere ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum.

Bir baÅŸka yerde, bir baÅŸka zaman yine karÅŸÄ±nÄ±zda olacaÄŸÄ±m inÅŸallah. Ä°yi ki varsÄ±nÄ±z ve son olarak sonsuza kadar hep mutlu olun, hep mutlu kalÄ±n. TeÅŸekkür ediyorum güzel insanlar.”

'SEÇÄ°MLE Ä°LGÄ°LÄ° DEÄžÄ°L'

Öte yandan Zafer Kiraz, TRT'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n seçimle iliÅŸkilendirilmesi üzerine bir açÄ±klama daha yayÄ±mladÄ±. Kiraz, bu iddianÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 08:59

www.evrensel.net