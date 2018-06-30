Torbalı'da tarım işçilerinin birliği ve iş bırakma, kısmi zam getirdi

İzmir Torbalı'da çalışan Türkiyeli ve Suriyeli tarım işçilerinin yevmiyelerin artırılması için kurdukları birlik ve iş bırakma, kısmi zam getirdi.

Metehan UD

İzmir

Torbalı'da tarlalarda çalışan tarım işçilerinin yevmiye artışı talebini bazı tarla sahiplerinin kabul etmesi üzerine işçilerin bir kısmı iş başı yaparken geriye kalan tarım işçileri ise tarlaya çıkmadı.

İzmir'in tarım sektörü içerisinde önemli bir paya sahip olan Torbalı'daki binlerce tarım işçisi, aldıkları yevmiyelerin günlük asgari ücretin altında kalması sebebiyle harekete geçti. Hazırladıkları broşürleri ilçe genelinde dağıtan tarım işçileri, yevmiyelerin asgari ücrete göre yeniden düzenlenmesini istemiş, aksi durumda 30 Haziran Cumartesi (bugün) tarlaya çıkmayacaklarını duyurmuşlardı.

Zam talebinin üzerine ilçede dayıbaşları, tarla sahipleri, muhtarlar ve Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Hakan Karakaya'nın katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Torbalı Ziraat Odasında yapılan toplantıda işçiler adına bulunan muhtarlar yevmiyelerin düşüklüğüne dikkat çekti. Muhtarlar yüzde 10'luk dayıbaşı kesintisinin de dikkate alınarak yevmiyelerin 55 liradan 66 liraya çekilmesini istedi. Tarla sahipleri ise yapılan işçiliğin kötü olduğunu belirterek zammı yüksek buldu ve 60 lira önerisinde bulundu.

TÜRKİYELİ VE SURİYELİ İŞÇİLER BİRLEŞTİ, ZAM TALEBİ KISMEN KABUL GÖRDÜ

Fotoğraf: Evrensel

Toplantı pazartesi gününe ertelenirken 11 liralık zam talebi bazı tarla sahipleri tarafından kabul gördü. Zam talepleri gerçekleşen işçiler tarlaya çıkarken diğer işçiler bugünü dinlenerek geçirdi. İlçede binlerce Türkiyeli ve Suriyeli tarım işçisi de bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda tarla sahipleri tarafından birbirine düşman edilen işçiler bu sefer birlikte hareket ediyor.

TARLA SAHİPLERİ ZAMMI KABUL ETMEZSE ÜRÜN YANABİLİR

Fotoğraf: Evrensel

Yaz hasadının geçtiğimiz günlerde başladığı ilçenin en önemli gelir kaynağının başında domates geliyor. Sadece geçen sene 332 bin ton domates hasadı yapıldı. Bölgede biber, yeşil fasülye ve bamya ekili olan tarlalar da bulunuyor. Tarla sahipleri zam talebini kabul etmezse domateslerin heba olma ihtimali var. Ayrıca tarla sahiplerinin yevmiye artışını kabul etmemesi durumunda tarım işçileri başka bölgelere de gitmeyi düşünüyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 18:25

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