YayÄ±ncÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ kan aÄŸlÄ±yor

Ã–zellikle kitap kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n -ithal edilmesinden kaynaklÄ±- yÃ¼ksek maliyetli olmasÄ± yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizin baÅŸlÄ±ca nedeni...

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

Avro ve dolardaki artÄ±ÅŸÄ±n en çok etkilediÄŸi alanlardan biri de yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörü... Özellikle kitap kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n -ithal edilmesinden kaynaklÄ±- yüksek maliyetli olmasÄ± yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörünün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizin baÅŸlÄ±ca nedeni... Kitap kaÄŸÄ±dÄ± üreten yerli sanayi kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n olmamasÄ± krizi derinleÅŸtirirken; ayrÄ±ca kitaptan alÄ±nan vergiler de krize tuz biber ekiyor.

YayÄ±nevleri, sektörde yaÅŸanan krizi kendi yöntemleriyle aÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. YayÄ±nevlerinin aldÄ±ÄŸÄ± önlemler arasÄ±nda çalÄ±ÅŸan kadrosunda ‘daralma’dan kitaplarda fiyat artÄ±rÄ±mÄ±na; proje kitaplar yayÄ±mlamadan kitap baskÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmaya kadar birçok baÅŸlÄ±k yer alÄ±yor.

Åžu an yayÄ±nevlerinde basÄ±lmaya bekleyen birçok kitap dosyasÄ± bulunuyor. BasÄ±mÄ± ertelenen kitaplarÄ± matbaaya göndermek için dolarda düÅŸüÅŸ yaÅŸanmasÄ± bekleniyor.

YayÄ±nevleri öncelikli olarak popüler yazarlarÄ±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitaplarÄ± baskÄ±ya veriliyor. Bu durum okur kitlesi az olan nitelikli çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve yeni yazar adaylarÄ±nÄ±n iÅŸini daha da zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda kitap basan matbaalarda ve kitapçÄ±larda da bir durgunluk söz konusu... Sektörün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizin kitap mevsimi olan sonbaharda daha da aÄŸÄ±rlaÅŸacaÄŸÄ± gözlemleniyor.

Sektöründe faaliyet yürüten Ä°nkÄ±lap Kitapevi Genel YayÄ±n Yönetmeni Ahmet Bozkurt, Ä°thaki YayÄ±nlarÄ± Kurucusu Ünal Koçak, Kor Kitap Genel YayÄ±n Yönetmeni Onur Öztürk ve Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kenan Kocatürk’le yaÅŸanan krizin nedenlerini, boyutlarÄ±nÄ± ve alÄ±nabilecek önlemleri konuÅŸtuk. Krizin yarattÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ± bizlerle paylaÅŸan yayÄ±nevleri sektörün kangrenleÅŸen baÅŸlÄ±klarÄ± olan devlet desteÄŸi, KDV oranlarÄ±, kitap perakendeciliÄŸi, daÄŸÄ±tÄ±m gibi sorunlarÄ±n acilen çözülmesi gerektiÄŸini söyledi.

KOCATÜRK: YERLÄ° KAÄžIT SANAYÄ° TEÅžVÄ°K EDÄ°LMELÄ°

Türkiye’de kitap kaÄŸÄ±dÄ± ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak sanayi kuruluÅŸlarÄ±ndan yoksun... Kitap kaÄŸÄ±dÄ± üretimi yapan en önemli sanayi kuruluÅŸu olan SEKA; 2005 yÄ±lÄ±nda AKP tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ± ve arazileri satÄ±ldÄ±.

YayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörünün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizde en büyük etkenin kitap kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n ithal edilmesi olduÄŸunu vurgulayan Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kenan Kocatürk, krizin aÅŸÄ±lmasÄ± için “Devlet tarafÄ±ndan yerli kitap kaÄŸÄ±dÄ± sanayii teÅŸvik edilmelidir” dedi. Kitap üretimin baskÄ± aÅŸamasÄ±nda ve kaÄŸÄ±tta ödenen KDV’lerin yüksekliÄŸine dikkat çeken Kocatürk, kitap ve kaÄŸÄ±t KDV’leri düÅŸürülerek eÅŸitlenmesi gerektiÄŸini belirtti.

YAYIMCILIK YAPMAK ZORLAÅžTI

Ä°thaki YayÄ±nlarÄ± Kurucusu Ünal Koçak: DeÄŸiÅŸen ekonomik koÅŸullar, diÄŸer alanlarÄ± olduÄŸu gibi yayÄ±mcÄ±lÄ±k dünyasÄ±nÄ± da çok ciddi bir ÅŸekilde etkilemeye baÅŸladÄ±. Biz, 20 yÄ±ldÄ±r yayÄ±m dünyasÄ±nÄ±n içindeyiz; bu kez gerçekten çok olumsuz bir etkilenme var. ÖrneÄŸin; eskiden bir kitabÄ±n fiziki maliyetinin yarÄ±sÄ± matbaa, yarÄ±sÄ± da kaÄŸÄ±t olurdu. Fakat bugün bu oran üçte biri matbaa, üçte ikisi kaÄŸÄ±t haline geldi. Ve bu taÅŸÄ±nabilir bir durum deÄŸil, çünkü kaÄŸÄ±t genellikle peÅŸin ödenir. Oysa yayÄ±mcÄ±lar yedi, sekiz aylÄ±k vade ve çeklerle kitap satmakta, faizlerin bu kadar yükseldiÄŸi bir dönemde, bu nasÄ±l devam ettirilir, bilemiyoruz. KÄ±saca; yayÄ±mcÄ±lÄ±k alanÄ±nda birçok iÅŸleyiÅŸ dolar ve avro ile yürütüldüÄŸü için bütün ÅŸartlar deÄŸiÅŸti, dolayÄ±sÄ±yla bulunduÄŸumuz ÅŸartlarda yayÄ±mcÄ±lÄ±k yapmak çok zorlaÅŸtÄ±.

ÇÖZÜLMESÄ° GEREKEN SORUNLAR VAR

Ahmet Bozkurt Ä°nkÄ±lap Kitapevi Genel YayÄ±n Yönetmeni: Ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle sektörde genel bir durgunluÄŸu doÄŸal olarak gözlemliyoruz. Hem içinde bulunduÄŸumuz yaz aylarÄ±nÄ±n genel eÄŸiliminden kaynaklÄ± bir durgunluk bu hem de nispi olarak genel ekonomik verilerin dalgalÄ± olmasÄ±ndan kaynaklÄ± bir geliÅŸmeden söz edebiliriz. Mevcut ekonomik durumdan dolayÄ± yayÄ±n politikamÄ±zda ve güncel yayÄ±n programÄ±mÄ±zda herhangi bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gitmedik. Pek çok proje kitabÄ±mÄ±z planlamaya uygun olarak yayÄ±mlanÄ±yor ve yayÄ±mlanmaya devam edecek.

Üretim maliyetlerinin artmasÄ±, sektörde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar doÄŸal olarak kimi zaman fiyat politikalarÄ±na da yansÄ±yabiliyor. Dövizde dalgalanma doÄŸal olarak üretim maliyetlerini de etkilemektedir. Fakat biz yayÄ±nevi olarak bunu okuyucularÄ±mÄ±za yansÄ±tmamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Dönemsel koÅŸullara ya da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kitabÄ±n içeriÄŸine ve konumlandÄ±rmasÄ±na göre baskÄ± adetimiz deÄŸiÅŸebilmektedir. Fakat ekonomik saiklerden ötürü baskÄ± sayÄ±sÄ±nda bir azaltmaya gitmedik. Fakat kimi zaman dönemsel koÅŸullara göre yayÄ±n programÄ±nda deÄŸiÅŸiklikler olmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸin doÄŸasÄ±na da uygun bir durum.

Ekonomik krizden evvel sektörün kendi içerisindeki kangrenleÅŸmiÅŸ kimi durumlarÄ±n masaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± daha saÄŸlÄ±klÄ± olacaktÄ±r diye düÅŸünüyorum. Devlet desteÄŸi, KDV oranlarÄ±, kitap perakendeciliÄŸi, daÄŸÄ±tÄ±m olanaklarÄ± vb. gibi kimi durumlar acilen çözümlenmesi gereken sorunlar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Kültür yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu baÄŸlamda çözümlenmesi gereken epeyce bir sorunu var ve yÄ±llardÄ±r yayÄ±ncÄ±lar bu türden pek çok soruna karÅŸÄ± gardÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde yayÄ±ncÄ±lÄ±k faaliyetini yürütmektedir. Bu gibi sorunlarÄ±n yanÄ±nda açÄ±kçasÄ± ekonomik dalgalanmalarÄ±n da yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörünün içinde bulunduÄŸu duruma tuz biber ekmesi kaçÄ±nÄ±lmaz bir durum.

DEVLET DESTEÄžÄ° ARTIRILMALI

Kor Kitap Genel YayÄ±n Yönetmeni Onur Öztürk: Özellikle dövizin hÄ±zlÄ± yükseliÅŸi Türkiye gibi yayÄ±mlanan kitaplarÄ±n üretimindeki hemen tüm maliyet kalemlerinin döviz ile hesaplandÄ±ÄŸÄ± bir ülke olunca elbette yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörünü de eskisi gibi sürdürülemez hale getiriyor. KitabÄ±n üretiminde kullanÄ±lan tüm kaÄŸÄ±tlar ithal ediliyor, kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸsa ülkede yayÄ±ncÄ± olmayÄ± rasyonel bir uÄŸraÅŸ olmanÄ±n ötesine itiyor. Buna ek olarak çeviri kitaplarÄ±n bunca aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu bir alanda sürekli döviz artÄ±ÅŸÄ±na maruz kalmak yayÄ±ncÄ±larÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan telif almasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Maliyetlerin bu kadar hÄ±zlÄ± yükselmesinin karÅŸÄ±sÄ±ndaysa yayÄ±ncÄ± bu olumsuz artÄ±ÅŸÄ± aynÄ± oranda kitap fiyatlarÄ±na yansÄ±tamÄ±yor. Söz gelimi kÄ±sa süre içerisinde aynÄ± kitabÄ±n tekrar baskÄ±sÄ±nÄ± yapÄ±yor olmak kitap ve yayÄ±ncÄ± için çok iyi bir geliÅŸme olarak görülecektir ancak 3 ay sonra aynÄ± kitabÄ± yeniden üretirken maliyetler kayda deÄŸer oranda yükselmiÅŸ oluyor ancak siz bunu kitabÄ±n fiyatÄ±na yani okura yansÄ±tamazsÄ±nÄ±z, doÄŸru olmaz. Bunu üstlenmekse sürdürülebilir deÄŸil kesinlikle.

Bunun çözümüyse makro anlamda istikrarlÄ± ve halk yararÄ±na ekonomik politikalarÄ±n hÄ±zla hayata geçirilmesi, özel olarak da kültür hayatÄ±nÄ±n zenginleÅŸtirilmesine dönük devlet desteÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± olmalÄ±dÄ±r. Ancak mevcut iktidarÄ±n ÅŸimdiye kadarki politikalarÄ±nÄ± düÅŸünerek burada kÄ±sa vadede bir ilerlemenin kaydedilmesi mümkün deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla ekonomik baskÄ±yÄ± doÄŸrudan hisseden biz yayÄ±ncÄ±larÄ±n daha fazla bir araya gelmesi ve çÄ±kÄ±ÅŸ yollarÄ±na dair kafa yormamÄ±z, kendi dayanÄ±ÅŸma biçimlerimizi konuÅŸmamÄ±z, somut adÄ±m atmamÄ±z gerekiyor. Ekonomik gidiÅŸata dair çözüm bulmamÄ±zÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz, fakat daÄŸÄ±tÄ±m, kitabevleri, lisanslama… gibi konularda daha sonuç alÄ±cÄ± adÄ±mlar atarsak bir nebze de olsa bu sürecin panzehri olabilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 11:59

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