Ethica hastanesi Ã¶nÃ¼nde direniÅŸ: Buraya oturduÄŸum zaman umudum baÅŸladÄ±

Derya KoÃ§ak, Ã–zel Ethica Hastanesi Ã¶nÃ¼nde 13 gÃ¼ndÃ¼r iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in direniÅŸte. Hastanedeki istismarÄ± bildiÄŸi iÃ§in mi iÅŸten atÄ±ldÄ±?

Hilal TOK

Ä°stanbul

Ä°stanbul’un göbeÄŸi BakÄ±rköy’ün Ä°ncirli duraÄŸÄ±nÄ±n hemen yanÄ±ndaki Özel Ethica Hastanesi önünde 13 gündür bir kadÄ±n haksÄ±z yere iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için direniÅŸte. Elinde bulunan “Ethica hastanesi kÄ±dem tazminatÄ±mÄ±, mesai ücretlerimi vermeden, iÅŸten çÄ±karttÄ±. HaklarÄ±mÄ± istiyorum. HaklÄ±yÄ±m kazanacaÄŸÄ±m” yazÄ±lÄ± bir dövizle direniyor Derya Koçak.

Hastaneden “itaatsizlik ettiÄŸi” gerekçesiyle atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Koçak, gerçek nedenin ise çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±nÄ±n sessiz kalmadÄ±ÄŸÄ± bir çocuk istismarÄ± vakasÄ±yla ilgili olduÄŸunu iddia etti.

Ä°ÅžTEN ATILAN ARKADAÅžLARI Ä°ÇÄ°N DE DÄ°RENÄ°YOR

3.5 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastaneden haksÄ±zca çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve direniÅŸe nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Koçak, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor: “25. maddeden çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m için hiçbir hakkÄ±mÄ± alamÄ±yorum. Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ±mÄ± alamÄ±yorum ve bu madde baÅŸka bir yerde iÅŸ bulmama engel oluyor. Ä°lk buraya kendi adÄ±ma oturmuÅŸtum, sonra düÅŸündüm ki bu hastaneden çÄ±kartÄ±lan birçok iÅŸçi oldu, ÅŸu anda iÅŸ mahkemesinde 40 iÅŸçi var bildiÄŸim kadarÄ±yla ve ben onlarÄ±n adÄ±na da burada oturuyorum ve oturmaya devam edeceÄŸim, ta ki hakkÄ±mÄ± alana dek. Bundan vazgeçmeyeceÄŸim.” Koçak, çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n da çok zorlayÄ±cÄ± ve hastanede az çalÄ±ÅŸan olduÄŸu için iÅŸ yükünün çok fazla olduÄŸunu da sözlerine ekliyor.

‘Ä°ÇERÄ°DEKÄ° Ä°ÅžÇÄ°LER HAKLARINI ARASIN!’

Derya Koçak, 28 yaÅŸÄ±nda engelli bir çocuk annesi aynÄ± zamanda. EÅŸi kendisi iÅŸten atÄ±lÄ±nca emekli olmasÄ±na raÄŸmen günlük ve geçici iÅŸlerde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Bu sebeple direniÅŸe gelirken oÄŸlunu bÄ±rakmak konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, komÅŸuya bÄ±rakÄ±p geldiÄŸini söylüyor.

Hastanede çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere de söylemek istedikleri var Koçak’Ä±n: “Ä°çerideki iÅŸçileri haklarÄ±nÄ± arasÄ±nlar. Bir personel iki üç kata bakÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± aÄŸÄ±r. Bu duruma göz yummasÄ±nlar. Kendilerini ezdirmesinler.”

'BEN UMUDUMU KAYBETMEDÄ°M'

Minibüslerin, kamyonlarÄ±n yüksek sesler çÄ±kartarak geçtiÄŸi yolun kaldÄ±rÄ±mÄ±nda saat 3 ile 6 arasÄ± bekleyen Koçak’a yoldan geçen insanlar da sÄ±k sÄ±k destek veriyor. Yoldan geçen bir kadÄ±n da “Umutlanma burasÄ± Türkiye” diye sitem edecek oluyor ama karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor Koçak, “Ben umudumu kaybetmedim, ben burada oturmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m gün benim umudum baÅŸladÄ±. Ben hakkÄ±mÄ± arÄ±yorum.”

HERKESE ÇAÄžRISI VAR

“Bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ne kadar duyabilirsem o kadar duyuracaÄŸÄ±m insanlarÄ±n da bu duruma sessiz kalmalarÄ±nÄ± istemiyorum, destek versinler” diyen Koçak, kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸöyle yineliyor: “Bugün bana yarÄ±n onlara. Hepimiz emekçiyiz iÅŸçiyiz, aynÄ± haksÄ±zlÄ±klarÄ± yaÅŸÄ±yorum. Her kesimden destek bekliyorum. Ben bunun arkasÄ±nÄ± bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m.”

Ä°STÄ°SMARI BÄ°LDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N MÄ° Ä°ÅžTEN ATILDI?

Derya Koçak’Ä±n iÅŸten atÄ±lmasÄ±nÄ±n nedeni hem hastaneye gelen çocuk istismarÄ± olayÄ± hakkÄ±nda bilgisi olmasÄ± hem de istismara sessiz kalmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸten atÄ±lan bir çalÄ±ÅŸanÄ±n arkadaÅŸÄ± olmasÄ±. Koçak yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Burada aynÄ± birimde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ±m vardÄ±. Mart ayÄ±nda hastaneye bir çocuk istismarÄ± vakasÄ± geldi. 20 aylÄ±k bir çocuk istismara uÄŸramÄ±ÅŸtÄ± ve baÅŸka bir hastaneden sevk edilerek gelmiÅŸti bu hastaneye. Bebek o gece yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. BahsettiÄŸim arkadaÅŸÄ±m da o gece nöbetçiydi. Durumun polise bildirilmesini istedi ancak buna karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ldÄ± ‘Sabah doktora söyleriz’ denildi. Bunu kabul etmeyen arkadaÅŸÄ±m ihbarda bulunduÄŸu ve bu durumu televizyonda bir programa çÄ±kÄ±p anlattÄ±ÄŸÄ± için baskÄ± görmeye baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸten çÄ±kmaya zorladÄ±lar ve sonunda baskÄ±ya dayanamayarak iÅŸten çÄ±ktÄ±. OlayÄ± bildiÄŸim için ben de baskÄ± görmeye baÅŸladÄ±m. Çapraz sorgulara alÄ±ndÄ±m, bu konuyla ilgili bilgim olup olmadÄ±ÄŸÄ± soruldu. SÄ±rf iÅŸten çÄ±kmam için yÄ±ldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar baktÄ±lar olmuyor, 25. maddeden çÄ±karttÄ±lar. Ben iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m zaman o olayÄ± (istismar olayÄ±) hatÄ±rlatarak beni bu sebeple iÅŸten çÄ±kartÄ±p çÄ±karmadÄ±klarÄ±nÄ± sordum insan kaynaklarÄ±na. Bana ‘Evet, o (iÅŸten atÄ±lan çalÄ±ÅŸan) neyse sen de osun’ dediler.”

HASTANE SESSÄ°Z

DireniÅŸi sorduÄŸumuz Ethica Hastanesi insan kaynaklarÄ± ise duruma iliÅŸkin konuÅŸmamayÄ± tercih etti, “AvukatlarÄ±mÄ±z ilgileniyor, biz olaya iliÅŸkin konuÅŸmuyoruz” denildi.

'DÄ°RENÄ°ÅžE BAÅžLADIKTAN SONRA ARAYA ARA BULUCU GÄ°RDÄ°'

DireniÅŸte sürekli Derya Koçak’Ä±n yanÄ±nda duran ve desteÄŸini esirgemeyen AvukatÄ± Nadide Özdemir meselenin hukuki yönünü ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “25 maddeden sözleÅŸmeyi feshettikleri için birçok hakkÄ±nÄ± alamÄ±yor müvekkilim. Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ±, kÄ±dem tazminatÄ±, ihbar tazminatÄ± alamÄ±yor. Bunun yanÄ±nda içerideki alacaklarÄ± var. (Bayram tatili ücretleri fazla mesai ücretleri.) Bunun için hastaneden talepte bulunduk ilk önce ödeme yapmayacaklarÄ±nÄ± söylediler ancak direniÅŸe baÅŸladÄ±ktan sonra ara bulucuyla bir araya geldik. Feshin haklÄ± nedenle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ettiler, kÄ±dem ve ihbar tazminatÄ±nÄ± ödemeyi kabul ettiler ancak içerideki alacaklarÄ±nÄ± vermeyi kabul etmediler. Bu sebeple müvekkilim direniÅŸini sürdürüyor.”

Hastaneye dava açtÄ±klarÄ±nÄ± da söyleyen Özdemir, davanÄ±n senelerce sürebileceÄŸini bu sebeple müvekkilinin daha çok maÄŸdur olacaÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±yor ve taleplerini ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralÄ±yor: “Öncelikli talebimiz 25. maddeden fesih yapmÄ±ÅŸlar bunun deÄŸiÅŸtirilmesini istiyoruz ki müvekkilim iÅŸsizlik maaÅŸÄ± alabilsin, bunun yanÄ±nda içeride kalan alacaklarÄ±nÄ± istiyoruz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 18:02

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