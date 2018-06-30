Bornova Çamdibi'de Suriyeli mültecilere saldırı oldu. Mülteciler evlerinden çıkarılmaya çalışıldı.

Metehan UD

İzmir

İzmir Bornova Çamdibi'nde Suriyeli mültecilerle yönelik 3 gündür saldırılar yaşanıyor. Polislerin önlem almadığı saldırıların son gününde Suriyeli mülteciler zorla evlerinden çıkarılmaya çalışıldı.

Seçim döneminde tekrar gündeme getirilen “Suriyelileri memleketlerine yollayacağız” söylemleri, hükümetin göçün üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen karşılıklı olarak entegrasyon politikalarını başlatmamış olması ve medya ile sosyal medya platformlarında mültecilerle ilgili çıkan yalan haberler Suriyelilere yönelik öfkeyi arttırmaya devam ediyor. Oluşturulan ortam Suriyeli mültecilerin yaşadığı bölgelerdeki en ufak sorunun bir anda büyümesine ve mahallelerin toplu olarak katıldığı saldırılar yaşanmasına sebebiyet verebiliyor.

Son olarak İzmir'in Bornova ilçesinin Çamdibi semtinde yaşayan Suriyeli mültecilerin Çınar Park olarak bilinen yeşil alanda yüksek sesli bir şekilde oturması ve nargile içmesi üzerine çıkan tartışmalar büyüdü ve bölgede Suriyelilere yönelik saldırılara döndü.

Edindiğimiz bilgilere göre sokak aralarında sopalarla gezen grup sokaklarda buldukları Suriyelileri dövdü, Suriyelilere ait dükkanların camlarını kırdı. Saldırı anında olay yerinde bulunan polisler ise toplanan grupları sözlü uyarılarla dağıtmaya çalıştı. Herhangi bir gözaltı ise uygulanmadı.

TEKBİR VE MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ SLOGANLARI İLE

Çarşamba akşamından bu yana yaşanan gerginlik dün gece en üst seviyeye ulaştı. Bazı kişiler, tekbir ve “Mustafa Kemal'in Askerleriyiz” sloganları ile birlikte Suriyeli mültecileri evlerinden çıkarmaya çalıştı. Genelde Arap ve Türkmen kökenli Suriyelilerin oturduğu bölgede Türkmenlere ses çıkarılmazken saldırıların merkezinde Arap kökenli Suriyeler oldu.

Çamdibi çoğunlukla Balkan göçmenlerinin yaşadığı bir bölge. 3 gündür yaşanan saldırılarla ilgili ajanslar tarafından haber yapılmamış olması ise dikkat çekti. Yaşanan saldırılar ise sosyal medyada “Çamdibi Temizliği” olarak paylaşıldı. Saldırılarda kaç kişinin yaralandığı ya da kaç Suriyeli mültecinin evlerin çıkarıldığının bilgisi yok.

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 11:55

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