MÃ¼ze bahÃ§esinde opera: Saraydan KÄ±z KaÃ§Ä±rma

Mozartâ€™Ä±n Saraydan KÄ±z KaÃ§Ä±rma operasÄ±, Ä°stanbul Arkeoloji MÃ¼zesiâ€™nin tarihÃ® atmosferinde izleyicilerle buluÅŸtu.

Özlem ERTAN

Mozart’Ä±n, akÄ±lda kalÄ±cÄ± melodileri ve konusuyla hafÄ±zalara kazÄ±nan operalarÄ±ndan biridir Saraydan KÄ±z KaçÄ±rma. Tabii ki bu eserin Türkler için farklÄ± bir anlamÄ± da var. Viyana kapÄ±larÄ±na kadar dayanan OsmanlÄ±lar, BatÄ±’lÄ± sanatçÄ±larÄ±n ilgisini, merakÄ±nÄ± cezbetmiÅŸ ve bunun sonucunda OsmanlÄ± kültüründen, yaÅŸam biçiminden beslenen yapÄ±tlar ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Wolfgang Amadeus Mozart’Ä±n Saraydan KÄ±z KaçÄ±rma’sÄ± bunlar arasÄ±nda baÅŸ sÄ±rada.

Saraydan KÄ±z KaçÄ±rma’nÄ±n diÄŸer özelliÄŸi ise Ä°stanbul UluslararasÄ± Opera Festivali’nin vazgeçilmezi olmasÄ±. Solist kadrosu deÄŸiÅŸse de her yÄ±l Yekta Kara’nÄ±n rejisiyle Ä°stanbul’un tarihî mekanlarÄ±nda izliyoruz bu eseri. Festivalin ilk yÄ±llarÄ±nda YÄ±ldÄ±z SarayÄ±’nÄ±n bahçesinde, akabinde TopkapÄ± SarayÄ±’nÄ±n avlusunda izlediÄŸimiz Saraydan KÄ±z KaçÄ±rma, iki yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde sanatseverlerle buluÅŸuyor.

BAHÇEDE DOÄžAL DEKOR

Bahsi geçen mekanlar, eserin Ä°stanbul’da, Selim PaÅŸa’nÄ±n sarayÄ±nda geçen konusuyla o kadar uyumlu ki insan kendini ister istemez öykünün bir parçasÄ± gibi hissediyor. 28 ve 29 Haziran akÅŸamlarÄ± Ä°stanbul Arkeoloji Müzesi’nin etkileyici atmosferinde, müzikle sarÄ±lÄ±yken de aynÄ± hissiyat içindeydik.

Gülhane ParkÄ±’ndaki asÄ±rlÄ±k aÄŸaçlarÄ±n arasÄ±ndan geçip müze bahçesine girdiÄŸimizde seyirciler yavaÅŸ yavaÅŸ yerini almaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Åžef Zdravko Lazarov’un yönetimindeki Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi OrkestrasÄ±, bahçenin saÄŸÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. OrkestranÄ±n hemen yanÄ±nda, ortada ise eserin oynanacaÄŸÄ± birkaç basamaklÄ± platformla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Sahne olarak belirlenen bu alanÄ±n arkasÄ±ndaki ve solundaki tarihî binalar doÄŸal bir dekor oluÅŸturmuÅŸtu.

Orkestra eserin mehter ritimleriyle bezeli uvertürünü yani giriÅŸ müziÄŸini çalmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda herkesin yüzünde tanÄ±dÄ±k ezgilerle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n mutluluÄŸu belirdi. Uvertür devam ederken Saraydan KÄ±z KaçÄ±rma’nÄ±n en sevilen karakterlerinden Osman belirdi sahnede. Selim PaÅŸa’nÄ±n haremindeki kÄ±zlar ve Osman’Ä±n sevdiÄŸi kadÄ±n Blondchen de…

BÄ°R OSMANLI ÖYKÜSÜ

Madem yeri geldi, eserin öyküsünden biraz bahsedeyim. Korsanlar, Konstanze ile Blondchen’i kaçÄ±rÄ±p Selim PaÅŸanÄ±n sarayÄ±na satarlar. Selim PaÅŸa, Konstanze’ye aÅŸÄ±k olur, ama Belmonte adlÄ± Ä°spanyol genci seven kÄ±z, paÅŸaya karÅŸÄ±lÄ±k vermez. Bu arada Belmonte, arkadaÅŸÄ± Pedrillo vasÄ±tasÄ±yla Selim PaÅŸanÄ±n sarayÄ±na mimar olarak girer. Tabii ki amacÄ±, Konstanze’yi kaçÄ±rÄ±p ülkesine dönmektir.

Saraydan KÄ±z KaçÄ±rma, Mozart için de önemli bir operaydÄ± aslÄ±nda. Zira besteci bu eserin baÅŸkarakterine çok sevdiÄŸi karÄ±sÄ± Konstanze’nin adÄ±nÄ± vermiÅŸti. O dönemde sanat dünyasÄ± Ä°talyan bestecilerin ve Ä°talyanca operalarÄ±n hakimiyetindeydi. Avusturya Ä°mparatoru II. Joseph ise ulusal bir opera yaratmak arzusundaydÄ±. Almanca bestelenen Saraydan KÄ±z KaçÄ±rma, bu arzunun neticelerinden biriydi.

9. Ä°stanbul UluslararasÄ± Opera Festivali’nde Osman rolünü, Türkiye’nin en iyi seslerinden biri olan Bas Tuncay KurtoÄŸlu oynadÄ±. SanatçÄ±nÄ±n Osman yorumu son derece keyifliydi. Selim PaÅŸa’nÄ±n hizmetindeki bu OsmanlÄ± aÄŸasÄ±nÄ± oyunculuÄŸu ve tavÄ±rlarÄ±yla çok yansÄ±tan sanatçÄ±, Osman’Ä±n son perdedeki meÅŸhur aryasÄ± O wie will ich triumphieren’in son kÄ±smÄ±nÄ± Türk müziÄŸi gibi naÄŸmeli söyleyerek seyirciye sürpriz yaptÄ±.

Belmonte rolünde Tenor Erdem ErdoÄŸan’Ä±, Pedrillo rolünde ise Tenor Ari Edirne’yi dinledik. Ari Edirne’nin sesi biraz yorgun geliyordu kulaÄŸa. BazÄ± noktalarda ses kontrolünü saÄŸlamakta güçlük çekti, ama seyirciye bunu fazla hissettirmedi. Blondchen rolünde Soprano Zerrin KarslÄ±, parlak ve kÄ±vrak sesiyle baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±. Konstanze’yi oynayan Soprano AyÅŸe Sinem EkÅŸioÄŸlu’nun sesi de güzel geliyordu kulaÄŸa.

Uzun lafÄ±n kÄ±sasÄ± Ä°stanbullu sanatseverler, Mozart’Ä±n müziÄŸi ve opera sanatçÄ±larÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± sayesinde keyifli bir akÅŸam geçirdiler.

SIRADAKÄ° OPERA, LA TRAVÄ°ATA

9. Ä°stanbul UluslararasÄ± Opera Festivali devam ediyor: Giuseppe Verdi’nin La Traviata operasÄ±, 3-4 Temmuz’da Zorlu PSM’de sahnelenecek. Festival 7 Temmuz akÅŸamÄ±, Nikos Kazancakis’in romanÄ±ndan uyarlanan, müziÄŸi Mikis Theodorakis’e ait olan ve korolu bölümleriyle dikkat çeken Zorba balesi ile sona erecek.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 19:57

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