Alaatin Çakıcı'nın tehdit ettiği Karar yazarları gazeteden ayrıldı

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinin yazarları Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan’ın yazılarına son verildiği ileri sürüldü.

Karar gazetesinin yazarları Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan’ın yazılarına son verildiği ileri sürüldü. Çakır ve Mahçupyan 24 Haziran seçimlerinden önce AKP hükümetini eleştiren yazılar kaleme almıştı.

Karar gazetesi ve yazarları, Alaattin Çakıcı'nın tehditleriyle de gündemdeydi.

Odatv’nin ulaştığı Etyen Mahçupyan, gazete yönetimi tarafından yazılarına son verilme gibi bir durumun olmadığını belirterek “Önümüzdeki dönemi nasıl geçiririz, diye oturduk düşündük. Karşılıklı olarak aldığımız karar, bir süre gazetede yazmamak oldu” dedi.

Elif Çakır’ın da geçici bir süre yazmayacağını söyleyen Mahçupyan, “Diğer yazarları bilmiyorum. Herkesin kendi kararı” ifadelerini kullandı.

“Bu kararda, Alaattin Çakıcı’nın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının bir payı var mı” sorusuna ise Mahçupyan “Hayır, o konuyla alakası yok” yanıtını verdi. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 20:31

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