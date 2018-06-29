Meclis’te ensesine bastırılarak arabaya konan görüntüsüyle hafızlara kazınan Kürt siyasetçi Orhan Doğan’ın ölümünün üzerinden 11 yıl geçti.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 24 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen Ehmedê Xanî Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nde konuşma yaptığı esnada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Demokrasi Partisi (DEP) Eski milletvekili Orhan Doğan’ın ölümünün üzerinden 11 yıl geçti. Doğan’ın kızı Ayşegül Doğan, vefatının yıl dönümü vesilesiyle ömrünü barış ve demokrasi mücadelesine adayan babası hakkında konuştu.

Babasının yıllarca cezaevinde kaldığını hatırlatan Doğan, “Meselesi olan bir adam olarak babam, hep meşguldü. Ancak hiç ‘eksik’ değildi. Biz onun yanımızda olmamasını ‘eksiklik’ olarak tarif etmezdik” dedi. Babasının uzlaşma, müzakere ve dönüşüme inandığını aktaran Doğan, “İçinde bulunduğu koşullar ve konum ne olursa olsun, kapısını çalan her kim olursa olsun; onu buyur etmek, dinlemek ve kendini sabırla anlatmak” dedi.

‘BU HÜZÜN, YILGINLIK VE KARAMSARLIK YAKIŞMIYOR SİZE!’

Babasının aynı zamanda Cizre’deki yasak sırasında evinin önünde vurularak öldürülen ve cenazesi günlerce buzdolabında saklanan 10 yaşındaki Cemile’nin babası Ramazan Cağırga’nın avukatı olduğunu kaydeden Doğan, Cemile’nin babası ile yaşadığı bir diyalogu ise şu sözler ile anlattı: “Yasak kalkar kalkmaz taziyeye gittik. Cemile’nin babası beni yüzüm altüst olmuş bir vaziyette gördü. Sitem ederek, ‘Bu hüzün, bu yılgınlık ve karamsarlık yakışmıyor size. ’90’larda ne zaman karamsarlığa kapılsak babanın yanına gider, umut depolardık.” (Şırnak/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 19:08

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