Arçelik’te taşınma nedeniyle 500 işçi işten ayrıldı

İstanbul Beylikdüzü’de bulunan Arçelik, Çerkezköy'e taşındı. Çerkezköy’e gitmeyen 500 işçi işten çıktı.

İstanbul Beylikdüzü’de bulunan Arçelik’in Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine taşınması sebebiyle, Çerkezköy’e gitmeyen 500 işçi işten çıktı.

Yaklaşık 1 yıldır peyderpey taşınan Arçelik’te, Çerkezköy’e gitmek istemeyen 500 işçi cuma günü işten çıktı. Öte yandan 2 Temmuz’da taşınacağı söylenen fabrikada taşınmanın eylül ayına ertelendiği ifade ediliyor. Çalışmanın devam ettiği fabrikada bazı bantlar taşınırken, Çerkezköy’den 5 otobüs işçi ise çalıştırılmak üzere Beylikdüzü’ye getiriliyor. Her gün Çerkezköy’den Beylikdüzü’ye gelen işçiler, “Yarasa olduk. Geç gidiyoruz. Geç uyuyoruz” diyerek yaşadıkları durumu anlatıyor.

İşten ayrılan işçiler ise ücretlerinin ve tazminatlarının halen ödenmemesine tepkili. Kendilerine 6 Temmuz’da ödeneceği bilgisi verildiğini söyleyen işçiler, “Neden paramız hemen verilmiyor. Aylar öncesinden işten çıkacağımız belliydi. 6’sına kadar neden bekliyoruz. Tatile gideceğiz, 5 kuruş para yok cebimizde. Onun için bekliyoruz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 18:08

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