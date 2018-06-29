TTB Merkez Konseyi'ne açılan dava düştü

Fotoğraf: @rasittukel/Twitter

TTB Merkez Konseyi'ne açılan dava düştü

    • 29 Haziran 2018 17:52

    TTB Merkez Konseyi'ne açılan davanın ilk duruşması görüldü. Dava, kongrede Merkez Konseyi’nin seçilmiş olması nedeniyle düştü.

    TTB Merkez Konseyi’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” bildirisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından amaç dışında faaliyette bulunma gerekçesiyle açılan görevden alma davasının ilk duruşması bugün Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

    Dava bu ay yapılan TTB Kongresi'nde Merkez Konseyi’nin seçilmiş olması nedeniyle düştü. (Ankara/EVRENSEL)

    Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 17:58
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