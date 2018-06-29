TTB Merkez Konseyi'ne açılan dava düştü

TTB Merkez Konseyi'ne açılan davanın ilk duruşması görüldü. Dava, kongrede Merkez Konseyi’nin seçilmiş olması nedeniyle düştü.

TTB Merkez Konseyi’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” bildirisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından amaç dışında faaliyette bulunma gerekçesiyle açılan görevden alma davasının ilk duruşması bugün Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Dava bu ay yapılan TTB Kongresi'nde Merkez Konseyi’nin seçilmiş olması nedeniyle düştü. (Ankara/EVRENSEL)

TTB Merkez Konseyi’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın amaç dışında faaliyette bulunmak gerekçesiyle açtığı görevden alma davası, Haziran ayında yeni Merkez Konseyi’nin seçilmiş olması nedeniyle düşmüştür. pic.twitter.com/MPNA1w7Wbt — Raşit Tükel (@rasittukel) 29 Haziran 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 17:58

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