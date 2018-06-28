Kültür sanat ajandası

Yaz dönemine hızlı bir giriş yaptık. Bu yaz dönemini nasıl değerlendireceğin senin de kafanda bir soru işaretiyse bu sayfayı senin için hazırladık.

'Sarsılan İmge' sergisi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yapıtlar

06 Haziran - 26 Ağustos 2018

İstanbul

Pera Müzesi

Pera Müzesi, Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi genç sanatçılarından Lisansüstü ve Sanatta Yeterlik öğrencilerinin işleri arasından yapılan bir seçkiyle Sarsılan İmge sergisine ev sahipliği yapıyor. Resim, heykel, yerleştirme, video, baskı, grafik ve seramik gibi çeşitli disiplin ve mecradaki üretimleri, imgenin kavramsal katmanlarını ve üretim süreciyle olan ilişkisini araştırıyor.Sergilenen işler genç kuşak sanatçıların güncel sorgulamalarını yansıtırken görüntü, beden, toplum, bellek, mekân, doğa ve kültürel normlar gibi iç içe geçmiş farklı bağlamların imgeyle olan ilişkisine odaklanıyor.

Her Cuma 18:00 - 22:00 arası ücretsiz.

Her Çarşamba öğrencilere ücretsiz.

“Ada" sergisi

16 Mart–15 Temmuz 2018

İstanbul

Arter

Arter, Başak Doğa Temur’un küratörlüğünde, nükleer enerji mühendisliği ve mimarlık öğrenimi gören Ali Mahmut Demirel’in Ada adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi ücretsizdir.

İstanbul Bebek Şenliği

29 Haziran- 1 Temmuz 2018

İstanbul

Bebek Parkı

Bebekliler Derneği’nin düzenlediği Bebek Şenliği’nde Yok Öyle Kararlı Şeyler, Boğaziçi Üniversitesi Caz Korosu, İstanbul Kadın Orkestrası, Komik Günler, Kenan Doğulu ve İhtimaller Caz Korosu gibi birçok sanatçı sahne alacak. Etkinlik ücretsizdir.

Avluda Caz: Uninvited Jazz Band

6 Temmuz 2018

İstanbul

bomontiada

1920’ler New Orleans’ının geleneksel caz müziklerini günümüze taşıyan UninvitedJazzBand 6 Temmuz 20:30’da Avluda Caz konserleri kapsamında bomontiadaAvlu’da. Etkinlik ücretsizdir.

BÜ(S)K Açık Hava Gösterimleri

27 Haziran- 3 Ağustos 2018

Boğaziçi Üniversitesi Güney Meydan

Her sene merakla beklenen BÜ(S)K Açık Hava Gösterimleri'nde bu yaz tam 19 film var! Gösterimler 27 Haziran – 3 Ağustos arasında Güney Meydan'da olacak. Tüm gösterimler ücretsizdir. Filmler belirtilen tarihlerde 21.00'de başlayacaktır.

27 Haziran Çarşamba: Bande à Part

29 Haziran Cuma: BladeRunner

30 Haziran Cumartesi: Zabriskie Point

2 Temmuz Pazartesi: 8 1/2

4 Temmuz Çarşamba: Seyyit Han

6 Temmuz Cuma: BeforeSunrise

9 Temmuz Pazartesi: TheBigLebowski

Mekan Atölye

19 Mayıs - 29 Temmuz 2018

Ankara

CerModern

Mekan Atölye sergisi, resim, fotoğraf, heykel, seramik, baskı resim, video ve dijital sanat disiplinlerinden 41 sanatçıyı bir araya getiriyor. Sanatı kültürel ve sosyal bir deneyim olarak vitrine taşımayı hedefleyen Mekan Atölye’nin beşinci sergisi, sanatçının günceli ifade ediş tarzını ve kurguladığı müdahale yöntemini ön plana çıkarırken kullanılan dil ve ifade zenginliğini bir atölye projesi olarak sunmayı hedeflemektedir.

Çim Konserleri

İzmir

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi

28 Haziran Perşembe Kent Orkestrası

5 Temmuz Perşembe Niyazi Koyuncu

12 Temmuz Perşembe Gece Yolcuları

19 Temmuz Perşembe Eda Baba

26 Temmuz Perşembe Grup Gündoğarken

Ustaya Saygı: Muzaffer İzgü / Akbaba Dergisi Anısına Karikatür Sergisi

Konak Belediyesi İzmir Karikatür Merkezi

Son gün 30 Haziran 2018

FİLM ÖNERİLERİ

Renksiz Rüya (HewnoBereng) film gösterimi

90’lı yılların karanlık politik olaylarının ortasında kalan Mirza, bu uğursuz, süreğen durumun mağduru olmaktan kurtulamamıştır. Annesinin ölümünün ardından iyice içine kapanıp gördüğü kötü rüyalarla savaşmaya çalışan Mirza’nın hayatı, Mir Ahmed’in bir süreliğine evlerine misafir gelmesiyle değişir. Renksiz Rüya, kuşatılmış bir zaman aralığında çocukluk, matem ve hayallerin hikâyesini, bir çocuğun yaşam ritmi ve farkındalığı üzerinden anlatıyor.

BorgMcEnroe film gösterimi

BorgMcEnroe, başarı ve bedeli üzerine bir hikaye. Dünyanın en iyi iki tenisçisinin, yirmili yaşlarının başında, kariyerlerine mahkum oluşunu anlatır. Tenis camiası tarafından ticarileştirilmiş iki karikatür: “Buz Borg” ve “Süper-velet”; daimi olarak birbirinin zıttı olmaya indirgenmiş Buz ve Ateş. 1980 Wimbledon turnuvası boyunca iki rakip, yaşadıklarını anlayabilecek tek kişinin, en büyük rakibi olan bir diğeri olduğunu fark eder.

KİTAP ÖNERİLERİ

Körlük- Jose Saramago

Adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir kentinde, arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente, hatta bütün ülkeye yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne de düzen; bütün körler karantinaya alınır. Hayal bile edilemeyecek bir kaos, pislik, açlık ve zorbalık hüküm sürmektedir artık. Yaşam durmuştur, insanların tek çabası, ne pahasına olursa olsun hayatta kalmaktır. Roman, kentteki akıl hastanesinde karantinaya alınan, oradan kurtulunca da birbirinden ayrılmayan, biri çocuk yedi kişiye odaklanır. Aralarında, bütün kentte gözleri gören tek kişi olan ve gruptakilere rehberlik eden bir kadın da vardır. Bu yedi kişi, cehenneme dönen bu kentte, hayatta kalabilmek için inanılmaz bir mücadele verir.

Semaver- Sait Faik Abasıyanık

"Sait Faik, Burgaz çalılıklarından çekti bir kızılcık dalı kopardı, kalem gibi yonttu, ucunu yaşama batırdı ve yazmaya koyuldu.

Vatandaş Abuzer- Yücel Sarpdere

Vatandaş Abuzer, ülkemizin karanlık dönemi 12 Eylül’ü ti’ye alan bir roman. Cuntanın getirdiği boğucu havayı, polis merkezleri ve tutukevlerindeki uygulamaları, ikbal peşindeki işkenceci şefleri, kraldan çok kralcı komutanları; tüm zalimliklerine karşın zavallılıkları ve gülünçlükleriyle betimliyor. Vurdumduymaz, saf, açık sözlü konuşkan kahramanımız Abuzer, 12 Eylül’ün uygulamalarına çağdaş bir Bektaşi tavrıyla katlanırken, bu heybetli zalim devin, aslında toplumsal destekten yoksun, gülünç ve zavallı bir fani olduğunu gösteriyor bizlere. Kaba zulme, silahlı çaresizliğe gülmemizi, alaya almamızı sağlıyor.

Alay konusu olanın, ömrü de uzun olmaz!

Ayaktakımı Arasında - Maksim Gorki

Gorki'nin krizin vahim sonuçlarının hâlâ hissedildiği bir dönemde yazdığı Ayaktakımı Arasında, hem sosyal hem de manevi açıdan dibe vurmuş insanları konu edindiği yenilikçi oyunlarından biridir. Yazar, Çehov piyeslerindeki "çalkantısız" günlük yaşamın "rafine" havasını bu oyuna aktarırken, farklı dünya görüşlerinin çatışmasını gözlemlediği gerçeklere dayandırır.Bir zamanlar amaçları olan bu insanları dibe doğru iten dünyanın gaddarlığı ve adaletsizliğidir. Ayaktakımını bizzat yaratan toplum, bununla yetinmemiş; insanlıktan çıkardığı bu "hayaletleri" daha da dibe itmek, hatta yok etmek için elinden geleni ardına koymamıştır. İnsanlar arasındaki kardeşlik, bireyin değeri ve en "hakir" insanda dahi içkin güzellikler unutulup gitmiştir.

DİZİ ÖNERİLERİ

Damızlık Kızın Öyküsü (The Handmaid’s Tale)

Margaret Atwood’un aynı isimli romanından uyarlanan dizi, Gilead isimli bir toplumda geçiyor. Doğal sebepler nedeniyle nüfus düşüşü yaşayan bu toplumda kadınlar devletin malı olarak kabul ediliyor. Toplumun yeniden çoğalması için üreme hizmetine zorlanan Offred, bu acımasız koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Şahsiyet

Alzheimer hastası olan bir seri katil hikayesinin konu edildiği dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Hüseyin Avni Danyal, Müjde Ar, Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, Necip Memilli, Metin Akdülger gibi isimler bulunuyor. Senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak bulunuyor.

Babylon Berlin

1929 yılında Berlin’de geçen dizide, Köln şehrinde komiser olan GereonRath, bir davayı çözmek için Berlin’e gönderilir. Uyuşturucu, siyaset, cinayet ve sanatın hüküm sürdüğü bir çevreyi incelemeye başlayan Gereon, başlarda ele aldığı davayı basit olarak algılasa, araştırma ilerledikçe hayatını değiştirecek birçok olay gerçekleşir.

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