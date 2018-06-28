Merkel: Göç, AB’nin kaderini belirleyebilir

Angela Merkel, 'Avrupa’nın karşı karşı olduğu birçok zorluk var ama göç Avrupa’nın kaderini belirleyecek faktör olabilir' açıklaması yaptı.

Avrupa Konseyi, 2015 Ekim ayından bu yana AB’ye “yasa dışı” yollarla giren mültecilerin sayısının yüzde 96 düştüğünü açıklamasına rağmen göç sorunu AB ülkeleri arasında gerilim gerekçesi olmayı sürdürüyor.

Brüksel’deki AB liderler zirvesi öncesi Berlin’de Almanya Parlamentosu’nda konuşan Merkel, “Avrupa’nın karşı karşı olduğu birçok zorluk var ama göç Avrupa’nın kaderini belirleyecek faktör olabilir” dedi. Merkel, AB’nin itibarını koruyabilmesi için, Avrupa değerlerinin muhafaza edilmesi gerektiğini belirtip aksi halde “Avrupa’yı güçlü kılan değerlere kimsenin inancının kalmayacağını” söyledi. Almanya Başbakanı, Avrupa ülkelerinin göç meselesine tek taraflı değil, çok taraflı yaklaşması gerektiğini belirtti.

Akdeniz’i geçen göçmenlerin sorumluluğunun nasıl paylaşılacağı AB ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın başlıca nedeni. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 17:45

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