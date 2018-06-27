Fotoğraf: DHA
Afrin'deki bombalı saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi
27 Haziran 2018 15:15
Afrin'deki bombalı araç saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları Afrin Şahinleri adlı grup üstlendi.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de art arda 3 bombalı saldırı meydana geldi. İki saldırının TSK destekli ÖSO'ya ait noktalarda, bir saldırınınsa Dersim Hastanesi yakınlarında yaşandığı belirtildi. Anadolu Ajansı saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mezopotamya Haber Ajansı'na göre ilk patlama Demirci Kawa Kavşağı'ndaki Şam Cephesi askeri karargahında, ikincisi Raco yolu üzerinde, üçüncüsü ise Dersim Hastanesi yakınlarında gerçekleşti.
Saldırıları Afrin Şahinleri adlı grubun üstlendiği belirtildi.
Yıllarca YPG'nin hakimiyetinde kalan Afrin'de kontrol, TSK'nin cihatçı gruplarla birlikte 20 Ocak 2018'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sonucunda el değiştirmişti. (DIŞ HABERLER)Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 15:47
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