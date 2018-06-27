'Erdoğan'ı kurtardık' diyen MHP Başkan Yardımcısı görevden alındı

'MHP'nin genel başkanı, Erdoğan'ı, AKP'yi, devleti kurtardı. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır' diyen Sefer Aycan, MHP'de görevden alındı.

MHP basın birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş'tan milletvekili seçilen Sefer Aycan, "600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP mecliste kilit konumdadır ve MHP'nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan'I kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmıştır, hem meclisi kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır" demişti. (HABER MERKEZİ)

MHP: Erdoğan'ı kurtardık, bundan sonra biz ne dersek o olacak

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 12:13

www.evrensel.net