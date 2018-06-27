Yurt genelinde 'FETÖ' operasyonları: Asker ve bürokratlara gözaltı

Ülke genelindeki 'FETÖ' operasyonları devam ediyor. Farklı soruşturmalar kapsamında 49 ilde 192 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'FETÖ' soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi. Balıkesir merkezli 13 ilde 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kocaeli merkezli 16 ilde ise 43'ü muvazzaf 71 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatıldı. Tokat'ta, 'FETÖ'yle ilişkili olduğu iddiasıyla "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kilis'te 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı Muhammet Kaya gözaltına alındı. Muş'ta ise Hasköy ilçesi Kaymakamı Ahmet Özkan, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

30'U ESKİ PİLOT 99 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davası ile Genelkurmay "çatı davası"nın sanıkları arasında yer alan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, örgüt mensuplarıyla, kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan örgütün "mahrem imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve 'FETÖ' ile irtibatları belirlenenler hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, haklarında daha önce idari ve adli işlem yapılan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 1 tuğgeneral, 2 binbaşı, 31 yüzbaşı, 30'u pilot 65 üsteğmen olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 20 ilde devam ettiği belirtildi. Şu ana kadar 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

BALIKESİR MERKEZLİ OPERASYONDA 22 RÜTBELİ ASKERE GÖZALTI KARARI

Balıkesir merkezli 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 13 kent ile KKTC'de, Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt mensubu "mahrem imam"lar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen, Sahil Güvenlik, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 15 üsteğmen ve bir teğmenin yakalanması için harekete geçildi.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de zanlıların yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şu ana kadar 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin açığa alındığı, diğerlerinin ise muvazzaf olduğu öğrenildi.

KOCAELİ MERKEZLİ OPERASYONDA 71 GÖZALTI KARARI

Kocaeli merkezli 17 ilde, 'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 43'ü muvazzaf asker, 71 askeri personel hakkında gözaltı karar verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa, Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane'de operasyon başlatıldı.

TOKAT'TA 'HAKİM VE SAVCI' OPERASYONU

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ'nün hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum ve Manisa'da 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Meslekten ihraç edilen 2 hakim ve 7 avukatın gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

KİLİS'TE VALİ YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Kilis'te 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı Muhammet Kaya gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Yardımcısı Kaya'nın evinde, iş yerinde ve aracında arama yaptı.

Polis ekipleri, elde ettikleri bazı dijital verilere el koydu.

Gözaltına alınan Kaya, sağlık kontrolünün ardından soruşturma kapsamında Erzurum'a gönderildi.

MUŞ'TA HASKÖY KAYMAKAMI GÖZALTINDA

Muş'un Hasköy ilçesinin Kaymakamı Ahmet Özkan, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hakkında 'FETÖ/PDY' soruşturması yürütülen Özkan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Özkan, Erzurum Başsavcılığının kararı üzerine Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 11:17

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