Düzce’de fırtına, yağmur ve dolu hayatı felç etti

Düzce'de etkili olan yağış ve fırtına işyerlerine ağaçlara ve araçlara zarar verdi.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan yağmur beraberinde dolu ve fırtınayı da getirdi. Şehrin büyük bölümünde etkili olan yağmur, fırtına ve dolu nedeniyle ağaçlar devrildi, fındık bahçeleri zarar gördu. Metrekareye 40-50 kilogram arası yağmur düştüğü öğrenildi.

Yağmur, fırtına ve dolu nedeniyle iş yerleri, ağaçlar ve araçlar zarar gördü. Şehir merkezinde fırtına ve yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise ceviz büyüklüğünde dolu düştü.

Şehir merkezinde yol kenarında bulunan ağaçların bazıları şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülürken, vatandaşlar dolu yağma tehlikesine karşı araçlarını korumak için battaniyelerle kapattı.

Fotoğraf: Tezcan Solmaz/DHA

Fotoğraf: Tezcan Solmaz/DHA

BENZİNLİKTE BUZDOLAPLARI DEVRİLDİ, BİR BİNANIN ÇATISI UÇTU

D-100 Karayolunda şiddetli yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bir akaryakıt istasyonunda dışarıda bulunan buzdolapları devrildi. Bir binanın çatısı caddeye uçarken, şans eseri yaralanan olmadı.

Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan ve durmaksızın yağan yağmur sırasında metrekareye 40-50 kilogram arası yağmur düştüğü öğrenildi. (DHA)

Fotoğraf: Tezcan Solmaz/DHA

Fotoğraf: Tezcan Solmaz/DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Haziran 2018 21:56

www.evrensel.net