EMEP: Tek adam yönetimine geçit vermemek üzere mücadelemiz sürecek

Seçimlere ilişkin açıklama yapan Emek Partisi (EMEP), 'tek adam yönetimine geçit vermemek üzere mücadelemiz sürecektir' dedi.

Emek Partisi (EMEP) 24 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçların ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablonun, başta siyasi partiler yasaları olmak üzere politik sisteme ilişkin güvensizliği daha da derinleştirdiği ifade edilerek, “Seçimler 16 Nisan referandumunun benzeri bir siyasi tablo ortaya çıkarmıştır” denildi.

Açıklamada şunları belirtildi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK açıklamasını bile beklemeden yaptığı açıklamayla, henüz kesinleşmeyen sonuçları dayanak yaparak arkasındaki kapitalistlerle ittifak halinde “tek adam tek parti yönetimi” yolunda ilerleyeceğini ilan etti.

İlk elden yapılan açıklamalarda, önümüzdeki dönem başta ekonomideki kötü gidişat olmak üzere sistemin tıkanıklığının bütün faturasını işçi ve emekçilerin sırtına yıkacak politikaları sürdüreceğinin mesajını vermiştir. Grev yasaklarına, zamlara, içeride ve dışarda savaş kışkırtıcılığına devam edeceğini göstermiştir. Uygulayacakları politikalarla başta işçi sınıfı olmak üzere ezilen, sömürülen tüm sınıfsal ve toplumsal kesimlerin çalışma ve yaşama koşullarının çok daha kötüye gideceği ve mevcut hak ve özgürlükler tümden yok edileceği açıktır. Erdoğan’ın açıklamasında işaretini verdiği ekonomik, sosyal ve siyasal alanda sürdüreceği saldırı politikalarına karşı, tek adam yönetimine geçit vermemek üzere mücadelemiz sürecektir.” (İstanbulEVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Haziran 2018 01:44

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