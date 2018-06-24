Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner'den deÄŸinmeler: Ã–yle bir yaÄŸmur geliyor ki ÅŸimdi, topraÄŸÄ± soluklandÄ±racak, gÃ¼neÅŸi aÃ§tÄ±racak. Yedi rengiyle.

Adnan ÖzyalçÄ±ner

GELÄ°ÅžÄ°M

Gelecek, yeni bir geliÅŸim saÄŸlamakla oluÅŸur ancak. Yoksa sabahla akÅŸamÄ±n, gündüzle gecenin, aydÄ±nlÄ±kla karanlÄ±ÄŸÄ±n, eskisi gibi, herhangi bir ayrÄ±mÄ± kalmaz.

BEKLENEN

HaziranÄ±n ortasÄ±. Gündüzleri, hemen her gün, bunaltÄ±cÄ± bir sÄ±cak bastÄ±rÄ±yor. Geceleri, hemen her gece, deli saÄŸanaklar boÄŸuyor ortalÄ±ÄŸÄ±. Usul bir yaÄŸmurun gece boyunca yaÄŸarak gündüzün bunaltÄ±sÄ±nÄ± gidermesi varken. Bir yaz günü akÅŸamÄ±nda.

ALACAKLIYIZ

GeçmiÅŸi tükettik, tüketeceÄŸimiz kadar. Ne kaldÄ± geriye ama gelecekten alacaklÄ±yÄ±z. Geriye kalandan alabileceÄŸimiz kadar.

RESMÄ° GEÇÄ°T

Bir uçak geçiyor, uçaklar geçiyor gökyüzünü yÄ±rtarak. Mavi tozuyor, bulut damlÄ±yor; sonra kuÅŸlar geçiyor kanat çÄ±rparak. Gökyüzü dümdüz mavi.

BENCÄ°L

Bir ÅŸey istiyorsan bana söyle. Benden baÅŸkasÄ± sana yardÄ±m etmez, edemez!

Bir ÅŸey soruyorsan bana sor. Benden baÅŸkasÄ± sana cevap vermez, veremez!

Ben ne diyorsam o olur!

ÇAÄžRI

SandÄ±klar açÄ±ldÄ±. Oy pusulalarÄ± ortalÄ±ÄŸa saçÄ±ldÄ±. Her pusula ayrÄ± bir yönü gösteriyordu. O zaman denizde bulunan gemiler, varmak istedikleri limanlara varamadÄ±. Havadaki uçaklar, gitmek istedikleri kentlere, ülkelere inmedi.

Ülke içindeyse navigasyonlar ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bütün sokaklar birbirine dolaÅŸtÄ±. Kuleler, köprüler, caddeler, bulvarlar birbirine karÄ±ÅŸtÄ±.

Alanlar açÄ±ktÄ± yalnÄ±z. Her kentte yerli yerindeydi. O zaman yerlerine, yurtlarÄ±na, evlerine, köylerine, mahallelerine ulaÅŸamayan insanlar, alanlara doluÅŸmaya baÅŸladÄ± yeni bir seçim çaÄŸrÄ±sÄ±yla.

YEDÄ° RENK

Zakkumlar, pembe, beyaz, mor zakkumlar, kokularÄ±yla geçip gitti bahçelerden. Toprak kurudu. GüneÅŸ soldu.

Öyle bir yaÄŸmur geliyor ki ÅŸimdi, topraÄŸÄ± soluklandÄ±racak, güneÅŸi açtÄ±racak. Yedi rengiyle.

BÄ°Z

Ben, ben deyip duruyorsun. Ben’in çoÄŸulunun Biz olduÄŸunu unutarak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Haziran 2018 20:24

www.evrensel.net