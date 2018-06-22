Keskinoğlu’da işçinin hakkı gasbediliyor

Manisa Akhisar'da kurulu Keskinoğlu tavuk işçileri, fabrikada 3 yıldır belirsizliğin olduğunu ve ücretlerin düzensiz verildiğini söylüyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, sektörünün devlerinden olan Keskinoğlu tavuk fabrikasında yaşanan krizin faturası işçilerden çıkarılmak isteniyor. Yerel basında çıkan haberlere göre fabrikanın alacaklarını ödeyemediği için zor durumda olduğu ve firmanın alacaklılarıyla konkordato (Mali açıdan zor durumda olan bir kurumla yapılan iflas anlaşması) yaparak süreci uzattığı belirtiliyor. İşçiler ise fabrikada 3 yıldır belirsizliğin olduğunu, ücretlerin düzensiz verildiğini ifade ediyor.

Keskinoğlu fabrikası alacaklılar tarafından alacaklarının ödenemediği için icralık duruma geldikten sonra konkordato yaparak, borç ödeme tarihlerini geciktiriyor ve zaman kazanmaya çalıştığı, ortak arayışının sürdüğü iddia ediliyor.

EYLEM YAPMADAN ÜCRET VERİLMİYOR

Yıllardır zorlu şartlarda, sendikasız, güvencesiz, formenler tarafından azarlanarak çalıştırıldıklarını belirten işçiler, daha önce yaptıkları eylem sayesinde ücretlerinin yatırıldığını, son bir buçuk aylık ücretlerinin ise yatmadığını söylüyor. Kendilerinden fedakarlık istendiğini belirten işçiler, “Patronun borçları ödensin. Bizde kimsenin parası kalmaz. Çalışmazsanız iflas ederiz. Kimse maaşını alamaz, hakları yanar diyorlar. Çalışmaya mecbur bırakıyorlar” dedi.

‘ÜCRETLER DÜZENLİ ÖDENSİN’

Yöneticilerin ‘Sakın eylem yapmayın, sakın sendikaya gitmeyin, şirket iflas eder, kimse bir şey alamaz’ diyerek kendilerini korkuttuğunu ifade eden işçiler, öncelikle ücretlerinin yatırılmasını ve bundan sonra düzenli ödenmesini istiyor. Bu süreçte ücretsiz izne zorlandıklarını, çalışan sayısının azaltıldığını iş yükünün çoğaldığını aktaran işçiler haklarının gasbedilmediği bir çalışma düzeni istediklerini belirtti.

İşçiler, “Keskinoğlu yöneticileri ‘Akhisar’ın karnı bizim sayemizde doydu, fabrika milli servet, ücretsiz de olsa çalışmalısınız’ gibi şeyler söylüyorlar. Bizleri de fabrikanın batmasını istiyormuşuz gibi göstermelerinin de ayrıca bir ayıp olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bizleri ve ailelerimizi bayramda bile zor durumda bırakmışken hâlâ çalışmaya devam ediyoruz. Fakat bizler fabrikamızın daha iyi bir ortamda, sendikalı, güvenceli ve insanca çalışma koşullarıyla daha büyüyeceğinin farkındayız” dedi.

SEÇİM SÜRECİNİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

Keskinoğlu patronunun seçim sürecini de fırsata çevirdiğini ifade eden işçiler şunları anlattı:

“İşçiyi Erdoğan’ın mitingine götürüyorlar. Mitinge katılan işçilerden, Keskinoğlu kurtuldu duygusuyla ayrılmaları ve Erdoğan’ın desteklenmesi isteniyor. AKP’ye oy verenler bile hayal kırıklığı içinde. Kızgınlıklarını açıkça ifade ediyorlar. Seçim vaatleriyle zaman kazanıldıktan hemen sonra işçilerin bir ay daha dayanmasını isteyen yöneticiler fabrikanın satılacağı üzerinden umut yaymaya devam ediyorlar.” (Manisa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 19:04

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