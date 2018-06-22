Tabip Odası ve SES’ten sözleşmesi feshedilen Doğan’a destek

Mersin Tabip Odası ve SES, Dr. Zeki Sinan Doğan’ın aile hekimliği sözleşmesinin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle feshedilmesine tepki gösterdi.

Mersin Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES), Dr. Zeki Sinan Doğan’ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Mersin Tabipler Odası şube binasında yapılan açıklamada konuşan Tabipler Odası Mersin Şube Başkanı Mehmet Antmen, son 16 yıldır hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına her türlü zulmü reva gören hükümetin bu uygulamalarına bir yenisinin daha eklendiğini belirterek “Bu soruşturma kendi içerisinde dahi iki büyük çelişkiyi içermektedir. Birincisi ve en önemlisi yasa dışı örgütler ile ilişki, bağımsız mahkemelerin verebileceği bir karardır ve bu konuda hakkında hiç bir hüküm olmayan Dr. Zeki Sinan Doğan’ın disiplin soruşturması sırasında yapılan inceleme ile bu örgütlerin propagandasını yaptığı iddia edilmektedir ki, bu iddianın hiç bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. İkinci çelişki ise soruşturmayı yapan yetkili bildiği bütün yasa dışı örgütleri yan yana yazarak ortada çok büyük bir suç varmış havası vermeye çalışmıştır. Bahsi geçen örgütlerin hepsinin aynı anda propagandasını yapmak da hukukun doğasına aykırıdır” diye konuştu.

Açılan soruşturmaların bir an önce geri alınması ve aile hekimliği sözleşmesinin yinelenmesi gerektiği vurguladı. Antmen, “Özellikle OHAL’in ilanından itibaren muhalifleri sindirmenin bir aracı olarak binlerce doktor ve sağlık çalışanı, haklarında en ufak bir soruşturma dahi yokken kamu hizmetinden ihraç edilmişlerdir” dedi.

28 yıllık hekimlik hayatında insanların ölmemesi için mücadele ettiğini anlatan Dr. Zeki Sinan Doğan, “Savaşlara ve insanların ölümüne bugüne kadar nasıl karşıysam bundan sonra da karşı olacağım. İster sözleşmem feshedilsin ister memurluktan atılayım” diye konuştu. (Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 18:23

www.evrensel.net