Erdoğan bitmemiş havalimanına iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antep mitingi sonrasında üçüncü havalimanına henüz bitmemiş olmasına rağmen indi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için il mitinglerini Antep ile bitirdi. Miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı’na geçen Erdoğan’ı taşıyan “TC-ANK” adlı uçak, üçüncü havalimanına henüz bitmemiş olmasına rağmen indi.

İniş için Atatürk havalimanı ‘nda faaliyet gösteren yer hizmetleri ekibinin bir kısmı, İstanbul Yeni Havalimanı’na aktarıldı.

İnişin gerçekleşmesinin ardından uçakta açıklama yapan Erdoğan, “Daha önce de duyurduğumuz gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte resmi açılışını yapacağız. Bu akşamki hem bir denetleme hem de buradan bir ortak yayına girmenin şu anda gayretiyle bu adımı attık. Tüm konsorsiyum mensuplarına, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten pistiyle ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk, sahip oluyoruz. Milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımız hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum” dedi.

Erdoğan’ın seçim öncesi henüz açılmamış olan havalimanına inmesi ‘şov’ olarak değerlendirildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 08:42

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