Haber Sen: Borçları ödeyemeyince Türk Telekom'u iade etmek istiyorlar

KESK’e bağlı Haber-Sen, Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrası süreci ve bugünkü geldiği duruma ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Haber Sen, Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrası yaşanan süreci ve Telekom’un bugünkü durumunu değerlendirdi. Haber Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu, Telekom’u satın alan Öger’in bankalara kredileri ödeyemediğini ve Telekom’un yağmalanmış ve borçları emekçilerin ödeyeceği bir şekilde geri iade edilmek istendiğini söyledi.

KESK’e bağlı Haber-Sen, Türk Telekom’un özelleştirilmesi sonrası süreci ve bugünkü geldiği duruma ilişkin basın açıklaması düzenledi. Sendika genel merkezinde gerçekleşen basın toplantısına KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri de katıldı. Açıklamayı yapan Haber Sen Genel Sekreteri Burak Ustaoğlu, Telekom’u satın alan Öger şirketinin bankalara kredileri ödeyemediğini ve Telekom’un yağmalanmış ve borçları emekçilerin ödeyeceği bir şekilde geri iade edilmek istendiğini dile getirdi. “Biz Telekom’u nasıl verdiğimizi çok iyi biliyoruz” diyen Ustaoğlu, Telekom’un özelleştirme sürecinde vermiş oldukları mücadeleyi hatırlattı. O süreçte kazanılan davalarda birçok yargı kararının yok sayıldığını belirten Ustaoğlu şunları söyledi: “Satılan kurum propagandası yapıldığı gibi zarar eden, devletin sırtına kambur bir kurum değildi. Yılda ortalama 2 milyar dolar kar eden, 2000- 2002, 2003 ve 2004 yıllarında en fazla kurumlar vergisi ödeyen kuruluştu. 160 yıllık deneyimi ile dünyanın 13 büyük şebekesine sahip, son 3 yılında Türkiye ekonomisine 13 milyar dolar katma değer üreten, yaklaşık 3 milyar dolar gayrimenkula sahipti”.

‘SATIŞINDAN ALINAN PARA RANTİYEYE AKTARILDI’

Ustaoğlu, o dönemde Haber-Sen olarak halkın daha pahalı ve kalitesiz hizmet alacağını, devletin milyarlarca dolarlık gelirden mahrum kalacağını, nitelikli personelin kurumdan ayrılacağını, kar getirmeyen bölgelere yatırım yapılmayacağını söylediklerini hatırlattı. Türk Telekomun özelleştirmeyle kaybettiklerine de değinen Ustaoğlu, “Satışından alınan paralarla yatırım yapılmadı, yeni iş olanakları yaratılmadı, tüm milli gelirimiz rantiyeye aktarıldı. Devletin kasasına girmesi gereken milyarlarca dolar Öger firmasına aktarıldı” dedi. Ustaoğlu, devir tarihinden bugüne firmanın net kazancını, yıllarca vergi rekortmeni olan Telekom’un satışından sonra verdiği vergilerin açıklanmasını istedi.

Bugün gelinen noktada sonucun zarar olduğuna ve hizmetlerin birçoğunun daha pahalı ve kalitesiz olduğuna dikkat çeken Ustaoğlu, Türk Telekom ve stratejik kurumların özelleştirilmesinin dışa bağımlılığın pekiştirilmesi anlamına geldiğini belirtti. Ustaoğlu, 24 Haziran seçimlerinde özelleştirmelere devam edenlere, kamunun küçülmesini savunanlara kamu emekçilerinin güvencelerini ortadan kaldırmaya çalışanlara “ Tamam” diyeceklerini kaydetti.

‘HALK EKMEĞİNE KATIK ETTİĞİ SOĞANA BUGÜN ULAŞAMIYOR’

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ise, ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek, hane halkı borçlanmasının AKP iktidar olduğu günden bu yana 100 kat artarak 574,6 milyara çıktığını belirtti. Borçlu sayısının 32 milyona ulaştığını kaydeden Gezen, “Şirketlerin borçlanma oranları 40 kat arttı. Dış borç stoğu 130 milyardan 450 milyar dolara yükseldi. Tarımda ithalat 3 kat artarken, ihracat azaldı” dedi. Emekçilerin alınterinin faiz ödemelerine gittiğini söyleyen Gezen, AKP iktidarında 145 milyar dolar ve buna ek olarak 620 milyar lira faiz ödendiğini belirtti.

‘OYUMUZ ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI KAMUCU EKONOMİYE’

AKP’nin dayandığı proje gereği özelleştirme yapmaya mecbur olduğunu kaydeden Gezen, “ Eskiden halkın ekmeğine katık ettiği soğan artık bugün halkın ulaşamayacağı kadar yüksek bir fiyattan satılıyorsa bu ülkede ciddi bir ekonomik krizden bahsediyoruz” dedi. Gezen, kalkınmacı planlı bir ekonomiye dayalı insan toplum doğa yararına bir sanayileşmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün geldiğimiz noktada özelleştirmelerin sonucu karı özelleştirerek zararı toplumsallaştırmaya çalışıyorlar. Emekçiler bu bedelleri ödemekten artık bıktı. Bizler 24 Haziran’da bir adım olarak oyumuzu özelleştirmelere karşı, kamucu ekonomiden yana vereceğiz." (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 01:41

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