Muharrem İnce'nin İzmir mitingine katılım yoğun oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir'de miting düzenlendi. Miting kitlesel katılımıyla dikkat çekti.

Anons edilene göre 2,5 milyona yakın insan miting alanındaydı.

Mitingte konuşan Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

'KAYMAKAMSANIZ, AK PARTİ İL BAŞKANI GİBİ ÇALIŞIYORSANIZ, SİZİN HİÇ ŞANSINIZ YOK'

"Gelir dağılımı adaletsiziliğine son vereceğiz. Kimsenin baş örtüsüne bakmayacağı.z Sağcı solcu olduğuna bakmayacağız. Şu an kamuda çalışanlara sesleniyorum. Eğer işinizin ehliyseniz, liyakatla geldiyseniz, işinize devam edecekseniz. Korkunuz olmasın. Ama kaymakamsanız valiseysiniz, AK Parti il başkanı gibi çalışıyorsanız, sizin hiç şansınız yok, hiç."

"Erdoğan ile Muharrem İnce arasındaki fark şu. Erdoğan saraylı, İnce milletin evladı."

'BİR YANDA YORGUN ADAM, ÖBÜR YANDA TAZE BİR KAN VAR'

"Erdoğan’ın yola çıktığındaki arkadaşlarından hiç birisi artık onun yanında değil. Kadrdeşim dediği kim varsa herkesi yarı yolda bıraktı. Esad’a kardeşim dedi, Abdullah Gül’e kardeşim dedi. Erdoğan’ın 16 yılda dost kalabildiği bir kişi gösteremezsiniz. Erdoğan artık yorgun heyecansız, insanlara tepeden bakan bir adam, kibirli bir adam. Aziz milletim, bir yanda yorgun bir adam, öbür yanda taze bir kan var."

"O artık hayalleri olmayan bir adam. 2002’de adalet diyordu, kalkınma diyordu. Artık adalet kalkınma diyemiyor, ekonomi diyemiyor, benim karşıma televizyona çıkamıyor. Aslına bakarsan Erdoğan’ın çıraklığı fena değildi ama ustalığuı rezalet. Nasl çırak dediğinin karşısına çıkamaz. Çak usta bu çakma. Sen nasıl dünya liderisin. Gel karşıma Erdoğan gel."

'ACABA ORTAOKUL DİPLOMASI VAR MI?'

"Hani doktorlar arasında bi laf vardır ya çocukluğuna inmek lazım diye. Valla benim çocukluğuma kadar iniyorlar artık. Yakında 2. dünya savaşınnı da Muharrem İnce çıkardı diyebilirler. Meydanlarda bana diyor ki; Bay Muharrem Menderes asılırken neredeydin diyor. Ya dünyada yoktum. Ben 1964 doğumlutyum. Menderes 1961’de asıldı. Yani üniversite diploması yok diyorlar ya düşünüyorum da acaba ortaokul var mı? bunu merak etmeye başladım."

YANDAŞ MEDYAYA: İSTER VER, İSTER VERME

Medya kendine çeki düzen verecek. Bakalım şuan ne yapıyorlar merak ediyorum. Veriyorlar mı vermiyorlar mı. İster ver ister verme. Ama 24 Haziran’dan sonra kapının önünden de ayrtılma bunlar. Bir de öyle yaparlar.

'İNTERNET DE YOK, ALLAH BELANIZI VERSİN'

(Mitinge katılanların internetin çekmediğini söylemesi üzerine) “Paraları çalıyorsun, sandıkta oyları çalıyorsun, sınavda soruları çalıyorsun, TRT’de hakkımı çalıyorsun, özel televizyonlara yayınlatmıyorsun, internet de yok, Allah belanızı versin ne diyeyim ben size.”

“Hiç moralinizi bozmayın. Meydanlar doluysa işler iyi demektir, balkonlar doluysa daha iyi demektir,çatılar doluysa kazandın demektir. Bedava olacak sınavlar. Üniversite öğrencilere 500 TL'lik iki burs vereceğiz. Karşılıksız. Öğretmenlere bir maaş ikramiye vereceğiz.Kamuda mülakatı kaldıracağız. Mazot çiftçiye 3 TL olacak. Fındık 15 TL olacak. Asgari ücret 2200 TL, en düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. Ramazan Bayramı'nda emeklileri kandırdılar. Kurban Bayramı'nda her emekliye bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu 100 gün içinde çözeceğim. Çocuk bezindeki KDV'yi indireceğiz."

'SOĞAN DOLARI GEÇTİ'

“Yargıda seçim ve yükselme ilklerini belirleyeceğiz. Güçler ayrılığını belirleyeceğiz. Tekstil, tasarım, moda akademisi açacağız. Marka için. Sizinle birlikte yapacağız. İzmir gelincik tarlasi gibi. Şu görüntüye bakın. Bir de arkası var. Muharrem İnce 'yi indirmek öyle kolay değil. Eğitimde uzlaşma sağlayacağız. Yeni bir eğitim ve sınav sistemi yapacağız. Yurt sorununu kökünden çözeceğiz. Engelliler için yaşam merkezi açacağız. Sarayperestin gözünü saray doyursun. Marmaris'te 300 odalı saray yaptırıyor. O yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim. Çalışanların hak arayışları önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Sanatçıların güçlü bir şekilde örgütlenmelerini sağlayacağız. Sporun temel alanlarında üniversite ligi kuracağız. Erdoğan meydanlara çık da çoban salatayı konuşsana. Soğan doları geçti."

Mitingte, geçtiğimiz haftalarda Muharrem İnce'nin korumaları tarafından sahneden sertçe indirilen ve İnce'nin özür dilediği işçi, Muharrem İnce'ye çiçek verdi. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (21 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 20:57

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