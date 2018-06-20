Cezayir tarihinin en uzun grevi 7. ayında

Asistan Doktorlar Organizasyonu Sözcüsü Hamza Butalib 'Bu, Cezayir tarihindeki en uzun grev. Nedeni Bakanlığın talepleri yanıtsız bırakması' diyor.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık 7 aydır grevde olan asistan doktorlar ile Sağlık Bakanlığı arasında gerçekleşen diyalog görüşmelerinde henüz ilerleme kaydedilemedi.

Cezayir'de devlet hastanelerindeki asistan doktorlar, şartlarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık 7 ay önce başladıkları greve kesintisiz şekilde devam ederken, ufukta uzlaşıya ilişkin herhangi bir gelişmenin görülmediği ifade ediliyor. Devlet hastanelerindeki asistan doktorların hükümete yönelttikleri başlıca taleplerden biri, uzmanlık dönemini tamamlandıktan sonra kendilerine ait klinik ya da devlet hastanelerinde kalıcı personel olarak çalışmaya başlamadan önce 2 ila 4 yıl arası, merkeze uzak bölgelerde çalışmalarını içeren "zorunlu kamu hizmetinin" kaldırılması.

Anadolu Ajansı'ndan Hasan Cibril'in haberine göre Asistan doktorlar, taleplerini ifade etmek için 7 ayı aşkın süredir grev yapıyor. Grevin yanı sıra başkent Cezayir'de düzenlenen eylemlerde polis saldırısıyla karşı karşıya kalıyorlar.

CEZAYİR TARİHİNİN EN UZUN GREVİ

"Asistan Doktorlar Organizasyonu" Sözcüsü Hamza Butalib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin 7 aydan fazla süredir devam ettiğine işaret ederek, "Bu, Cezayir tarihindeki en uzun grev. Grevin uzamasının nedeni bakanlığın talepleri yanıtsız bırakması" dedi.

Asistan doktorların talepleri karşılanana kadar eylemlerinde kararlı olduklarını belirten Butalib, "Asistan doktorlar, 7 aydır grevde. Bu grev, isteklerinin yerine getirilmesi için gerekirse yıllarca devam edebilir" diye konuştu.

Butalib, Asistan doktorların "zorunlu kamu hizmeti"nin kaldırılması başta olmak üzere Bakanlıkla gerçek anlamda, ciddi bir diyalog açılımı istediklerini aktardı.

DİYALOG GÖRÜŞMERİ BAŞARISIZ OLDU

Sağlık Bakanlığının temsil ettiği hükümet ile "Asistan Doktorlar Organizasyonu" arasında son 7 ayda 13 toplantı gerçekleştirilirken, görüşmelerin tamamımın başarısızlıkla sonuçlandığı belirtiliyor.

Organizasyon, son olarak 29 Nisan'da yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeleri, "herhangi bir sonuç alınamadığı ve yeni bir gelişme olmadığı" gerekçesiyle boykot etti. Aynı gün, asistan doktorlar, gece nöbetleri tutmayacaklarını ve asgari hizmeti dahi sunmayacaklarını ilan etti. Bu durum karşısında Bakanlığın "gece nöbetleri ile asgari hizmet koşuluyla diyalog sürecinin yeniden başlatılması" çağrısı organizasyon tarafından olumlu karşılandı ve 3 Haziran'dan itibaren gece nöbetlerine yeniden başlanılacağı duyuruldu.

Ancak, Bakanlığın grev nedeniyle çeşitli devlet hastanelerinde çalışan yaklaşık 800 doktorun görevine son vermesini gerekçe gösteren organizasyon, akşam nöbetleri konusunda geri adım attı.

Bakanlığın son günlerde yaptığı, "doktorların mesaiye başlaması şartıyla diyalog görüşmelerinin de yeniden başlatılması" çağrısı sendika tarafından reddedildi.

Öte yandan Cezayir Sağlık Bakanı Muhtar Hasbilavi, protestoların başladığı günden bu yana yaptığı açıklamalarda, zorunlu kamu hizmeti başta olmak üzere asistan doktorların taleplerinin makul olmadığını savunurken, anlaşmazlık noktalarının görüşülmesi için diyalog kapısının açık olduğunu vurguluyor.

'ASİSTAN DOKTORLAR ÇOK SIRADAN TELEPLER SUNUYOR'

Cezayirli Doktorlar Derneği Başkanı Bukat Burkani, sağlık bakanlığı ve yetkililerin hazırlanan sağlık yasasının, parlamentodan geçirilmesine odaklandığına dikkati çekerek, grevin 7 aydır devam etmesinin nedeninin, bu olduğunu öne sürdü.

Yetkililerin 7 aydır devam eden sorunun çözümü için bazı esneklikler göstermemesini anlayamadığını kaydeden Burkani, "Asistan doktorlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kamu hizmeti sırasında barınmanın sağlanması gibi çok sıradan talepler sunuyor" dedi.

Burkani, grevlerin bu kadar uzun sürmesinin bir sebebinin de 2011'deki benzeri sorunların çözümü için düzenlenen eylemlerin ardından yetkililerin vaatlerde bulunması ancak bunları yerine getirmemesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 2 ay önce taraflara ara buluculuk teklif ettik. Hatta iki hafta önce bu teklifi yineledik. Ancak Sağlık Bakanlığı bunu reddetti ve maalesef hastanelerde yaşanan durum kötüleşti."

Burkani, Sağlık Bakanlığının, greve odaklanmak ve bir çözüm bulmak yerine, sağlık yasasını parlamentonun her iki kanadından da geçirilmesi meselesini önemsediği ve bunun öncelikleri arasında yer aldığını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Ülkede tartışmalara yol açan sağlık yasası, birkaç gün önce parlamentonun ikinci kanadında onaylanmıştı. Nisan ayının sonlarında ise parlamentonun birinci kanadı, muhalefetin "ücretsiz tedavi imkanını feshe zemin hazırladığı"na ilişkin suçlamaları gölgesinde söz konusu tasarıya yeşil ışık yakmıştı.

Cezayir'deki devlet hastanelerinde halihazırda 15 bin asistan doktorun hizmet verdiği ifade ediliyor. Cezayirli asistan doktorların bir kısmı 14 Kasım'dan bu yana çalışma şartlarının iyileştirilmesi için grev yapıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 16:30

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