Dünya Kupası maç sonuçları (20 Haziran Çarşamba)

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda oynanan 3 maçta Portekiz Fas'ı, Uruguay Suudi Arabistan'ı ve İspanya da İran'ı tek golle mağlup etti.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası A grubu maçında Uruguay ile Suudi Arabistan, B brubunda ise Portekiz ile Fas ve İran ile İspanya karşı karşıya geldi.

İRAN KARŞISINDA ZORLANAN İSPANYA TEK GOLLE GALİP

B gurubunda mücadele eden İspanya ve İran, Kazan Arena'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada İran, İspanya'nın basklılı oyununa ani ataklarla cevap vermeye çalıştı.

İkinci devreye de hızlı başlayan İspanya, 54'üncü dakikada öne geçti. Iniesta'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Diego Costa'nın, yüzünü kaleye döner dönmez çektiği şut, İran savunmasına çarpıp ağlarla buluştu: 0-1.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İran'ın 62. dakikada kullandığı serbest vuruşta, orta sonrası seken top önünde kalan Ezatolahi golü attı. Ofsayt bayrağını görmeyen İranlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Fakat Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle incelenen pozisyonda gol verilmedi.

Kalan bölümde gol olmadı ve maç İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

URUGUAY SUUDİ ARABİSTAN'I MAĞLUP ETTİ VE BİR ÜST TURU GARANTİLEDİ

Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

A Grubunda oynanan dördüncü maçta Uruguay, Suudi Arabistan'ı 1-0 yendi.

Suarez, 100. kez formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'nı 23. dakikada öne geçirdi. Suarez, köşe vuruşunda Suudi Arabistan kalecisi Alowais'in boşa çıkmasıyla önünde kalan topu, altı pastan boş kaleye gönderdi: 1-0.

Kalan sürede başka gol olmayınca maçı 1-0 kazanan Uruguay, puanını 6'ya çıkardı ve son 16 turuna yükseldi.

1954 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvaya 2'de 2 yaparak başlayan Uruguay gibi 6 puanı bulunan Rusya da A grubundan çıktı.

İki maçlarını da puansız kapatan Mısır ve Suudi Arabistan'ın ise turnuvaya veda ettiği kesinleşti.

Uruguay'ın forveti Luis Suarez, 3 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk Uruguaylı futbolcu oldu.

Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

FAS KARŞISINDA PORTEKİZ'E GALİBİYETİ YİNE RONALDO GETİRDİ: 1-0

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası B grubu maçında Portekiz ile Fas karşılaştı. Cristiano Ronaldo, Portekiz'in ve kendisinin turnuvadaki 4'üncü golünü kaydederek takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Luzhniki Stadı'nda 78 bin taraftarın izlediği maçın henüz 4'üncü dakikasında Moutinho'nun ortasında kale önünde yatarak kafa vuruşunu yapan Cristiano Ronaldo, Portekiz'i 1-0 öne geçirdi. Ronaldo, dünya kupası kariyerindeki 75'inci şutu olan bu golü ile kupa tarihinde kaleye en çok şut atan futbolcu unvanını Brezilyalı Ronaldo'dan almış oldu.

Bu sonucun ardından B grubunda puanını 4'e çıkaran Portekiz, gruptaki son maçını 25 Haziran'da İran ile oynayacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan Fas ise yine 25 Haziran'da İspanya ile oynayacak.

Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

(AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 10:16

www.evrensel.net