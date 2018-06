Büyükada davası 21 Haziran'da: 'Taner Kılıç'ın telefonunda ByLock yok'

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın tutuklu yargılandığı Büyükada davasının 4. duruşması perşembe günü görülecek.

Metehan UD

İzmir

ByLock kullandığı iddiasıyla bir yıldan fazla süredir tutuklu olan Büyükada davasının tek tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Avukat Taner Kılıç, perşembe günü bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Kılıç’la ilgili Siber Suçlar Büro Amirliğinden beklenen rapor gelirken, raporda Kılıç’ın ByLock kullandığına dair herhangi bir bilgi yer almadı. Ancak mahkeme söz konusu raporu eksik bularak ‘ByLock yoktur’ yazan ek rapor talep etti.

İstanbul Büyükada’da düzenlenen "Travma ve stresle baş etmek ve veri güvenliği" konulu toplantı sırasında 5 Temmuz 2017 günü gözaltına alınan 10 hak savunucusuyla dava dosyasına sonradan eklenen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Avukat Taner Kılıç’ın yargılandıkları davanın dördüncü duruşması, perşembe günü İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Kamuoyunda 'Büyükada davası' olarak bilinen dosyadaki hak savunucuları “Üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”, “Örgüte üye olmak” iddiaları ile suçlanıyor.

'BYLOCK VE SORUŞTURMA KAPSAMINDA SUÇ SAYILACAK HERHANGİ BİR BİLGİYE RASTLANMADI'

Duruşmaya günler kala dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyanın tek tutuklusu olan Avukat Taner Kılıç’ın aylardır beklenen ByLock raporu geldi. Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinin hazırladığı rapor dosyaya eklendi. Kılıç’ın telefonu, diz üstü bilgisayarı ve harici belleklerindeki dosyaların kopyaları üzerinden yapılan incelemede söz konusu programa ve soruşturma kapsamında suç sayılacak herhangi bir bilgiye rastlanılmadı.

Rapor dosyaya eklendikten sonra Kılıç’ın avukatları yaptıkları başvuru ile tahliye talep etti ancak bu başvuru geri çevrildi. Edinilen bilgilere göre mahkeme heyeti tarafından başvurunun geri çevrilmesine gerekçe olarak raporda açık bir şekilde ‘ByLock yoktur’ ibaresinin yer almaması gösteriliyor. Mahkeme Siber Suçlar Büro Amirliğine tekrar yazı yazarak söz konusu ek raporun duruşma öncesinde verilmesi istendi. Söz konusu yazının yetişip yetişmeyeceği duruşma günü belli olacak.

‘TAHLİYE ÇIKMASINI BEKLİYORUZ’

Duruşma öncesi konuştuğumuz Kılıç’ın avukatlarından Avukat Murat Dinçer, gelen raporla ilgili “Bu rapor 15-20 gün boyunca dosyaya girmedi. Bakanlıkta ya da başsavcılıkta bekletildi. Raporda ByLock tespiti yok. Bize göre bu rapor yeterince açıklayıcı ancak mahkeme ek raporu bekliyor. Duruşma öncesi gönderilmesi istenmiş ama henüz ulaşan bir şey yok. Bu duruşmada tahliye kararının çıkmasını bekliyoruz ve davanın bitirilmesi yönünde talebimizi dile getireceğiz” dedi.

‘DAVAYA SİYASİ NİTELİK YÜKLENMİŞ’

Davanın siyasi boyuta taşındığını da ifade eden Dinçer şunları söyledi:

“Davaya siyasi bir nitelik yüklenmiş ve siyasi kişiler tarafından takip ediliyor. Taner, Af Örgütünün başkanı olmasından dolayı her türlü rapora rağmen tahliye edemiyorlar. Bu raporlar her şeyi ortaya koyuyor ama yukarıdan bir müdahale ile hukukun uygulanması engelleniyor. Bazı dosyalar vardır bunlar mahkemenin inisiyatifinde değildir. Her iki dosyanın birleştirilmiş olması hataydı. Taner, hakkında İzmir’de açılmış dava ile Büyükada dosyası birbirinden hem hukuken hem de fiilen bağımsız. Bu davanın daha da uzaması hak ihlalidir.”

SERBEST BIRAKILIP, YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Kılıç’ın davasının 3. duruşmasında mahkemeye sunulan uzman ve bağımsız kuruluşların Kılıç’ın telefonunda ByLock’a rastlanılmadığına dair raporlar etkili olmuş ve Kılıç için tahliye kararı verilmişti. Ancak davanın savcısının itirazı üzerine İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Kılıç hakkında yakalama kararı çıkardı. Tahliye edilir edilmez gözaltına alınan Kılıç ertesi gün SEGBİS üzerinden bir kez 35. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. 24 saat içinde görüş değiştiren mahkeme bu sefer delillerin toplanmamış olması gerekçesi ve kaçma şüphesiyle tutuklama kararı verdi.

Af Örgütü Yöneticisi Taner Kılıç tahliye edilmedi

Büyükada davasında Taner Kılıç'ın tutukluluğuna devam kararı

Büyükada tahliyelerinde 'gizli pazarlık' iddiası

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 15:51

www.evrensel.net