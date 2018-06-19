CSUN fabrikasına kapanan işçiler ücretleri için eylemlerini sürdürüyor

İstanbul Tuzla’da bulunan ve iflas ettiği iddia edilen CSUN fabrikasında 6 aya yakın süredir üretim yapılmıyordu. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin, 7 Haziran’da almaları gereken ücretlerin yapılan görüşmelere rağmen ödenmemesi üzerine başlattıkları fabrika içindeki bekleyiş önceki gece de sürdü.

Sendika yöneticilerinin fabrikaya gelerek şirket yönetimi ile yaptığı görüşme sonrası şirket yönetimi tarafından “Ücretler önümüzdeki hafta yatırılacak” denilse de, işçiler bu sözleri inandırıcı bulmadı.

“Direne direne kazanacağız”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarıyla fabrika içinde başlattıkları eylemi sürdüren işçilerin talebi ücretlerin ödenmesi ve işten ayrılmak isteyenlerin tazminatlarının verilmesi. İşçiler talepleri karşılanana kadar fabrika içindeki bekleyişlerini sürdürecek. (İstanbul/EVRENSEL)

Ücretleri ödenmeyen CSUN işçileri fabrikayı işgal etti

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 15:52

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