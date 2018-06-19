Saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA
Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı: 6 asker yaralı
19 Haziran 2018 07:25
Çukurca’da askeri konvoya yapılan roketli saldırıda 6 askerin yaralandığı öğrenildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Köprülü Köyü Aslanboğazı mevkiinde askeri konvoya yapılan roketli saldırıda 6 askerin yaralandığı öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"18.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 6 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Yaralı askerler Hakkari ve Çukurca ilçesindeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 07:33
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