Bir haftada 241 kişiye yasal işlem, 2 kişiye sosyal medya tutuklaması

11-18 Haziran tarihlerinde 251 kişi hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. 2 kişi paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

Hatay’da bir haftada iki kişi “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Kayseri’de ise aynı iddiayla bir kişi gözaltına alındı.

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınan A.A, “PKK/KCK-PYD/YPG propagandası” ile suçlandı. Dörtyol ilçesindeki evinde arama yapılmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan A.A. 14 Haziran’da tutuklandı. Yine İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden “Terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı” ileri sürülen başka bir kişi de 12 Haziran’da tutuklandı.

Bu arada Kayseri’de sosyal medyadan “terör propagandası” yaptığı iddia edilen Bülent B’nin isimli bir kişi gözaltına alındı.

BAKANLIK OPERASYONLARA İLİŞKİN RAKAM VERDİ

İçişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ise, 11-18 Haziran 2018 arasındaki operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Açıklanada “Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ’ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 422 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yürütülerek, tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem yapıldı” denildi.

Bakanlık geçtiğimiz hafta da 306 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 19:02

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