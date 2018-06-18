Leyla’nın kaybolmasında beyaz araç şüphesi var

Ağrı'da sokakta oynarken kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor. Aile, köye gelen beyaz bir araçtan şüphelendiklerini aktardı.

Ağrı'da bayramın birinci günü sokakta oynarken kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor. ATV’de yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında küçük kıza ait kaydedilen son görüntüler gösterildi. Kayıp olan Leyla’nın üzerinde fotoğraflarındaki kıyafetin aynısı olduğu görüldü.

Ağrı’da yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çifti, 4 gün önce sabah saatlerinde, bayram ziyareti için kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir’in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla’ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı ancak küçük kıza ulaşılamadı. Bugün sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı.

ATV’de yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına kayıp çocuğun anne ve babası telefon ile katıldı. Baba Nihat Aydemir yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Şüphelendiğimiz biri yok. İçinde bir kadın bir erkeğin olduğu beyaz bir araç varmış. O aracı görenler var. Köye gelip şeker dağıtmışlar. İçinde 3 tane çocuk varmış. Biri mavi gözlüymüş, ona yoğunlaştık. Erkek 40 yaşlarında, kirli sakallı. Arabanın arka camı da kırıkmış” dedi.

Aydemir çiftinin 3’ü erkek 7 çocuğundan 6’ncısı olan Leyla’nın kıyafetinin koklatıldığı eğitimli köpeklerle köydeki evler de tek tek aranıyor.

Jandarma, AFAD, güvenlik korucularından oluşan 20’şer kişilik ekipler, köyün dört bir yanında aramalarını sürdürüyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 17:22

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