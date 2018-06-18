The Guardian: Erdoğan çoğunluğu kaybederse, Meclis’i feshedebilir

İngiltere merkezli The Guardian, AKP'nin çoğunluğu kaybetmesi halinde Erdoğan'ın meclisi feshedebileceğini yazdı.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, seçimlere dair soru-cevap formatındaki haberinde,AKP'nin çoğunluğu kaybetmesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın meclisi feshedip yeni seçimlerin yolunu açabileceğini yazdı.

Gazete Duvar'ın aktardığı haberde gazete, bu iddiayı, ismi açıklanmayan AKP yetkililerine dayandırdı.

Seçimlerin başa baş gittiğini belirten The Guardian, “Erdoğan’ın başkanlığı kazanması ama parlamentoyu, geçen yıl kabul edilen anayasa değişikliklerini geri döndürmeyi vaat eden muhalefete kaybetmesi yönünde gerçek bir ihtimal var” ifadelerini kullandı. Haberde, son anayasa değişikliklerinin ardından cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetme yetkisine sahip olduğu hatırlatılıp, “İktidar partisinin bazı yetkililerine göre Erdoğan tam olarak bunu yapabilir” denildi. The Guardian, böyle bir kararın ‘Erdoğan’ın partisine baştan alma şansı verir ama Türkiye’yi belirsizliğe sürükleyeceği’ yorumunu yaptı.

‘TÜRKİYE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ’

The Guardian, “Bu seçimler neden önemli?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Bu oylamanın Türkiye’nin modern tarihindeki en önemli seçimler olduğu söylenebilir. Yeni cumhurbaşkanı, seçmenlerin geçen yılki anayasa referandumunda kılpayı onayladığı, geniş kapsamlı bir yürütme gücüne sahip olacak. Bu yetkiler arasında, kararname çıkarmak, kabinenin başkan yardımcılarının yanı sıra üst düzey yargıçları atamak da bulunuyor. Eğer kazanırsa, Erdoğan Türkiye’yi ve toplumunu önümüzdeki yıllarda da şekillendirmeye devam edecek.” (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 11:42

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