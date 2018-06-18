MHP'li Kaya: Üç hilale mührü vuracağız, Erdoğan'a oy vermeyeceğiz

MHP Milletvekili Atila Kaya, 24 Haziran'da MHP'ye oy vereceğini, Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, 24 Haziran seçimlerinde, üç hilale mührü vuracağını cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhur ittifakının dolayısıyla partisinin adayı Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyledi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan Kaya, MHP'nin kendi adayı olmadan seçimlere girmeye mecbur bırakıldığını söyledi.

'ERDOĞAN, TEK ADAM REJİMİNİN TEMSİLCİSİ'

Kaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizi kendi adayımızı olmadığı seçime bizi mecbur bıraktılar. Tek adam rejimini temsil eden şahıs belli Erdoğan. Özgür basını, parlementer sistemi, kuvvetler ayrılığını savunan adaya oyumuzu vereceğiz."

"İkinci turda sayın Akşener kalırsa ona oy veririz. Sayın İnce kalırsa ona veririz. MHP'nin ülkücü zihniyetten uzaklaşmasını kabul etmiyoruz."

"Birinci turda üç hilale mührü vuracağız ancak Erdoğan'a oy vermeyeceğiz."

MHP'li Atila Kaya, daha önce de ülkücülerin Erdoğan'a o vermeyeceğini açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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