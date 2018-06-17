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2018 Dünya Kupası: Meksika, son şampiyon Almanya'yı devirdi
2018 Dünya Kupası'nda iki favori daha taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Almanya, Meksika'ya yenildi. Brezilya, İsviçre'yle berabere kaldı.
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na bugün 3 maçla devam edildi. Meksika, son şampiyon Almanya'yı mağlup ederken Brezilya, İsviçre'yle yenişemedi.
KOLAROV'DAN NEFİS FRİKİK
Günün ilk maçı E grubunda yer alan Sırbistan ile Kosta Rika arasında oynandı. Samara Arena'daki maçı Sırbistan, 56. dakikada Aleksandar Kolarov'un frikik golüyle 1-0 kazandı.
MEKSİKA GÖZ DOLDURDU
Günün ikinci maçında 2014 Brezilya'nın şampiyonu Almanya, F grubunda Meksika'yla Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç boyu etkili kontra ataklarıyla Almanya'yı zor durumlara düşüren Meksika, 35. dakikada Hirving Lozano'nun golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.
İSVİÇRE, BREZİLYA'YA YENİLMEDİ
Kapanış maçında turnuvanın favorilerinden Brezilya, Rostov Arena'da İsviçre'yle mücadele etti. 20. dakikada Philippe Coutinho'nun golüyle öne geçen Brezilya, 50'de Steven Zuber'in kafa golüne engel olamadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 23:34