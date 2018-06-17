İstanbul'da Yenikapı Mitingi nedeniyle trafiğe kapatılan bazı yollar

Fotoğraf: İsa Almaçayır/DHA

İstanbul'da Yenikapı Mitingi nedeniyle trafiğe kapatılan bazı yollar

    • 17 Haziran 2018 10:33

    İstanbul'da Tayyip Erdoğan katılımıyla yapılacak miting nedeniyle kapatılan bazı yollar ve alternatif güzergahları.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Yenikapı'daki miting nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı. 

    TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR ŞÖYLE:

    -Avrasya Tüneli

    -Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım,

    -Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım

    -Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak

    -Ragıp Gümüş Pala Caddesi

    -Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine

    -Reşadiye Caddesi

    -Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet

    -Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar

    -Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

    -Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

    -Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş

    -Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

    ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR İSE ŞUNLAR: 

    -D-100 Kuzey - Güney Yol,

    -Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi  - Basın Ekspres Yolu,

    -Ataköy Sahil -  Adnan Kahveci Bulvarı,

    -Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı,

    -Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

    -Vatan Caddesi,

    -Millet Caddesi,

    -Balat Sahil -Atatürk Bulvarı

    -Avrasya Tünelini Anadolu İstikametinden Kullanmak İsteyen Araç Sürücüleri, Doktor Eyüp Aksoy Caddesini Takiben Nuh Kuyusu Caddesini Takiben Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Yönlendirilecek; Ayrıca Harem Arabalı Vapur İskelesi"ne yönlendirilecek (DHA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Haziran 2018 10:38
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