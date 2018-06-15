Metrobüste iki kadını taciz eden A.Ş'nin hapis cezası kesinleşti

Metrobüste iki genç kadını taciz eden sanığın istinaf mahkemesine yaptığı itiraz reddedildi, sanık A.Ş’ye verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti.

İstanbul’da metrobüste 17 yaşındaki iki kadını taciz eden 53 yaşındaki A.Ş.nin, “Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı’ suçundan aldığı 7 yıl 6 aylık hapis cezası istinaf mahkemesince onandı. Dava dosyasına göre; “1 Ocak’ta saat 16.00 sıralarında metrobüse binen A.Ş’nin yolculardan C.K. ve A.A’yı taciz etmesi üzerine tartışma yaşandı. Metrobüste bulunan özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. C.K. ve A.A, A.Ş’den şikayetçi oldu.”

BİR GÜN SONRA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.Ş, adliyeye sevk edilerek 2 Ocak’ta da tutuklandı. A.Ş, hakkında açılan davanın duruşmasında, suçlamaları kabul etmedi. A.Ş, yanından gelip geçenlere dalgınlıkla dokunmuş olabileceğini, kimseye bilerek dokunmadığını söyledi.

7 YIL 6 AY CEZA ALDI

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinde 1 Mart 2018 tarihinde karar çıktı. 14 yıla kadar hapsi istenen sanığın, ‘Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı’ suçunun sabit olduğuna hükmeden mahkeme, C.K’ye yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 ay, A.A’ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Karar sanığın avukatı tarafından istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanığın aldığı cezanın yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek istinaf başvurusunu esastan reddetti. Böylece sanığın aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Haziran 2018 17:54

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