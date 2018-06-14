Faytoncular hayvan hakları savunucularına saldırdı

Maltepe iskelesinde Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyelerine, faytoncu olduğu öne sürülen kişiler saldırdı. Polis havaya ateş açarak saldırıyı önlemeye çalıştı.

Tuzla Akfırat'ta dün geceden bu yana bekletildiği öne sürülen 10 kamyondaki 209 at, Büyükada'ya götürülmek üzere öğle saatlerinde Maltepe iskelesine getirildi. Durumu protesto eden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri de iskeleye geldi. Cep telefonuyla atların durumunu görüntülemek isteyen dernek üyelerine, kamyonlardan inen ve faytoncu olduğu belirtilen kişiler tepki gösterdi. Sözlü tepki, saldırıya dönüştü. Tekme ve yumruklu saldırıyı polis, havaya ateş açarak engellemeye çalıştı. Darbedilen dernek üyeleri faytonculardan şikayetçi oldu.

Fotoğraf: DHA

'209 AT, 10 KAMYONLA İSKELEYE GETİRİLDİ'

Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, “209 at, 10 kamyonla iskeleye getirildi. Şimdi gemiye bindirilip hepsi adaya götürülecek. Burada itiraz eden arkadaşlarımıza saldırdılar. Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı ve havaya ateş ettikten sonra bile hala darbedilmeye devam edildi. Umarım buradan hepimizin sesini gerekli kurumlar duyar. Hem bizlere hem onlara olan zulme son verirler artık" dedi.

Fotoğraf: DHA

'AMACIMIZ SADECE YAŞAM HAKKINA SAYGIYDI'

Saldırıya uğrayan dernek üyelerinden Barış Şengün ise "Adaya çıkartılacak gemiye bakmak için buraya geldik ve faytoncular tarafından darbedildik. Amacımız sadece yaşam hakkına saygıydı ve farkındalık yaratmaktı. Çünkü Aralık 2017 tarihinden bildiğimiz kadarıyla adalara at girişi ve çıkışı yasaklandı ama ona rağmen 209 at adaya sokulmaya çalışılıyor" diye konuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin olmadığı öğrenilirken atlar Büyükada'ya götürüldü. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 23:48

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