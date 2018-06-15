Ekonomik durgunluk bayram alÄ±ÅŸveriÅŸini de vurdu: Para yok, bayram yok

DiyarbakÄ±r BaÄŸlar'daki Ã§arÅŸÄ±da vatandaÅŸla ekonomiyi, bayram alÄ±ÅŸveriÅŸini konuÅŸtuk; bir sorduk, bin ah iÅŸittik.

Serpil BERK

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

DiyarbakÄ±r’Ä±n merkez BaÄŸlar ilçesinde SaÄŸlÄ±k OcaÄŸÄ± ÇarÅŸÄ±sÄ± her kesimin bütçesine uygun olmasÄ±ndan dolayÄ± vatandaÅŸ için en uÄŸrak çarÅŸÄ±. ÇarÅŸÄ±ya girdiÄŸimizde kalabalÄ±k olmasÄ±na raÄŸmen dükkanlarda alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan çok az insan görüyoruz. GeçmiÅŸ yÄ±llarda bayrama günler kala baÅŸlayan telaÅŸÄ± göremiyoruz. Ramazan BayramÄ±’na saatler kala hem vatandaÅŸa hem esnafa bayramÄ± nasÄ±l karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± soruyoruz. VatandaÅŸ da, esnaf da “Para yok bayram yok” diyerek, bayramÄ±n zenginin bayramÄ± olduÄŸunu dile getiriyor.

NE BAYRAMI?

Pazarda dolaÅŸÄ±rken ‘Bayram zenginin bayramÄ±’ diyerek söylenerek yanÄ±mÄ±zdan bir kadÄ±n geçiyor. Bu kadÄ±nla daha sonra tekrar denk geldiÄŸimizde gerginliÄŸinin nedenini soruyoruz.

“Ne bayramÄ±? Benim hiçbir gelirim yok. EÅŸim vefat etti. 2 çocuÄŸum var ama onlar da anca kendine yetiyor. ‘100 TL yardÄ±m veriyorlarmÄ±ÅŸ’ diye KÄ±zÄ±lay’a gittim oradan da bir ÅŸey alamadÄ±m. Burada bir ayakkabÄ±cÄ± zekat olsun diye bir çift ayakkabÄ± vermiÅŸti. O da 45 numara deÄŸiÅŸtirsin diye söyledim ama deÄŸiÅŸtirmedi. Bize nerede bayram, bayram zenginin, yoksulun bayramÄ± deÄŸil” diyor ve ismini vermek istemeden yanÄ±mÄ±zdan ayrÄ±lÄ±yor.

PARA YOK HERÅžEY PAHALI

AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak için pazarda olan Sema (24) ise, bayramda istediÄŸi her ÅŸeyi alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor. “Para olmadÄ±ÄŸÄ± için ve her ÅŸey pahalÄ± olduÄŸu için bir ÅŸey alamÄ±yoruz. Eskiden 2-3 kat elbise alabiliyorduk ama ÅŸimdi kendimize deÄŸil çocuklarÄ±mÄ±za alÄ±yoruz sadece”diyor.

Pazardaki kime denk geldiksek dert yanÄ±yor. Bir teyze, “Hiçbir ÅŸey alamÄ±yoruz, çocuk için küçücük bir elbise bile 50 TL olmuÅŸ” diyerek yanÄ±mÄ±zdan geçiyor.

SADECE ÇOCUKLARA ÜST BAÅž

Åžoförlük yaparak geçinen Mehmet (48) ile de ailesiyle alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken denk geliyoruz. Hiçbir ÅŸey alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Üst baÅŸ alamadÄ±k, sadece çocuklara aldÄ±k bir iki bir ÅŸey o kadar. Para olmadÄ±ÄŸÄ± için pek bir ÅŸey alamÄ±yoruz” dedi.

Ä°smini vermek istemeyen bir kadÄ±n ise “Hiçbir ÅŸey alamÄ±yoruz. ÇocuklarÄ±m küçük onlara bir ÅŸey almaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. 200 TL parayla geldim. Bir ÅŸey almadan eve döneceÄŸim. ÇocuklarÄ±mÄ±za almak için kendimize hiçbir ÅŸey almayacaÄŸÄ±z, önemli olan çocuklarÄ±mÄ±zdÄ±r. EÅŸim emekli ama aldÄ±ÄŸÄ± o maaÅŸ hiçbir ÅŸeye yetmiyor” diyor.

DÜKKANLARIN Ä°ÇÄ° BOÅž

YurttaÅŸlarla konuÅŸtuktan sonra bayram alÄ±ÅŸveriÅŸinin esnafa nasÄ±l yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± soruyoruz. EsnaflÄ±k yapan Cebrail YaÄŸmur, “SatÄ±ÅŸ yapamÄ±yoruz. Ä°nsanlarda para olmadÄ±ÄŸÄ± için bir ÅŸey alamÄ±yor ki dükkanÄ±n içine bakÄ±nca anlarsÄ±nÄ±z içerisi bomboÅŸ” diyor. 12 yÄ±ldÄ±r esnaflÄ±k yapan Åžerif YÄ±lmaz (32) ayakkabÄ± dükkanÄ± iÅŸletiyor. “Esnafta da, vatandaÅŸta da para olmadÄ±ÄŸÄ± için kötü durumdayÄ±z. Ekonomik krizden dolayÄ± herkes zor durumda. Toptan mal alÄ±yoruz fiyatlar yükselmiÅŸ durumda, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürüne 10 TL fark koymamÄ±za raÄŸmen insanlar pahalÄ± diye alamÄ±yor. Sadece giyim deÄŸil ki bir tüp 100 TL olmuÅŸ, fakir fukara ne yapacak?”diye soruyor.

EN KÖTÜ DÖNEM

Hükümetin vaatlerine de deÄŸinen YÄ±lmaz, “Bir sürü vaat veriyorlar bugün yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekonomik zorluk yanlÄ±ÅŸ politikalardan deÄŸilmiÅŸ gibi. 16 yÄ±ldÄ±r yapamadÄ±klarÄ±nÄ± bugün mü yapacaklar. Son 2 yÄ±l için en kötü dönem diyebilirim” diyor.

‘GEÇMÄ°Åž YILLARDA DAHA Ä°YÄ°YDÄ°’

Esnaf Mehmet Åžirin, “Her ÅŸey pahalÄ±. AkÅŸam yemeÄŸinde bir tavuk yemeÄŸi yapayÄ±m desen 40 TL paran gidiyor. SattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürünler uygun ama buna raÄŸmen kimse bir ÅŸey alamÄ±yor. GeçmiÅŸ yÄ±llara baktÄ±ÄŸÄ±nda daha iyiydi, hareketlilik vardÄ± ÅŸimdi o da yok” diyor.

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