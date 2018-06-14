Hakkari'de PKK saldırısı: 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Zengil Tepe üs bölgesine, PKK'nin düzenlediği saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker de yaralandı.

Hakkari'nin ​Çukurca ilçesinde Irak sınırındaki Zengil Tepe üs bölgesine, PKK'liler tarafından saldırı düzenlendi. Irak topraklarından atılan güdümlü füzeyle yapılan saldırıda, 1 asker yaşamını yitirdi, 4 asker de yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler ile Kobra helikopterler sevk edildi, hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Valiliği, saldırı ile ilgili adli tahkikatın devam ettiğini belirtti. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 16:08

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