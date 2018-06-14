Menderes ölüm nehri gibi

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisi olan Büyük Menderes Deltası yine toplu balık ölümleri ile gündemde. Deltanın Milli Park koruması altındaki sınırları içerisinden geçen tahliye kanalında, yüz binlerce balık ve su canlısı yaşamını yitirdi. Tahliye kanalının Büyük Menderes Nehri ile birleşerek denize aktığı alan boyunca ölü balıklar suyun yüzeyini kapladı.

Çepeçevre Yaşam, binlerce yıldır geçtiği topraklara yaşam taşıyan Menderes nehrinin kıyısında yaşayan balıkçıları ve yöre insanının nehrin göz göre göre öldürülmesine gösterdiği tepkiyi ekranlarınıza taşıyor.

TÜRKİYE'NİN EN KİRLİ ÜÇÜNCÜ NEHRİ

Büyük Menderes 548 km uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun sekizinci nehri. Afyon Suçıkan mevkiinden doğan nehir, Uşak ve Denizli’den geçerek Aydın Söke'den Ege Denizine dökülüyor. Bin yıllardır geçtiği yerleşim yerlerine yaşam taşıyan nehre, Denizli ve Uşak illerinde deri, tekstil ve kentsel atıklar bırakılırken, Aydın'da ise jeotermal akışkanları, sanayi kuruluşlarının atıkları, maden tozları, zeytin karasuları, kentsel atıklar ve tarım ilaçları gelişigüzel boşaltılıyor. Nehrin suyu yıllardır dökülen bu kirleticiler nedeniyle dördüncü sınıf su kirlilik seviyesine ulaşmış durumda. Öyle ki kirlilik ölçümlerinde Büyük Menderes nehri Türkiye'nin en kirli üçüncü nehri haline geldi. (Evrensel Web TV)

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