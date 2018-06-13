Ä°laÃ§ parasÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamayan emekli tedaviden vazgeÃ§ti

Mersin Toros Devlet Hastanesine mÃ¼racaat eden 60 yaÅŸÄ±ndaki emekli Ä°smail ÅžimÅŸek, doktorun reÃ§eteye yazdÄ±ÄŸÄ± iÄŸnelere 900 TL istenince isyan etti.

Halil POLAT

Mersin

AKP hükümeti iktidara geldikten bir yÄ±l sonra saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm programÄ±nÄ± ilan etti. “Doktorun elini hastanÄ±n cebinden çÄ±karacaÄŸÄ±z”, “Hastanelerdeki kuyruÄŸa son verdik”, “SaÄŸlÄ±kta çaÄŸ atladÄ±k” gibi söylemler gündemden hiç düÅŸmedi. Fakat hastanelerden yansÄ±yanlar baÅŸka bir tablo gösteriyor. Dizlerinden duyduÄŸu aÄŸrÄ±lardan dolayÄ± Mersin Toros Devlet Hastanesine müracaat eden 60 yaÅŸÄ±ndaki emekli Ä°smail ÅžimÅŸek, doktorun reçeteye yazdÄ±ÄŸÄ± iÄŸnelere 900 TL istenince isyan etti. ÅžimÅŸek, “Sigorta karÅŸÄ±lamÄ±yor” denen iÄŸneleri alamadÄ± ve tedavisini yarÄ±da bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±.

Uzun süredir dizlerinde rahatsÄ±zlÄ±k yaÅŸayan Ä°smail ÅžimÅŸek geçtiÄŸimiz hafta muayene için Mersin Toros Devlet Hastanesine müracaat etti. Ortopedi servisinde muayene olan ÅžimÅŸek’e uzman doktor tarafÄ±ndan reçete yazÄ±ldÄ±. Eczaneye ilaçlarÄ±nÄ± almaya giden ÅžimÅŸek’ten reçetede yazÄ±lÄ± olan iÄŸneler için 900 TL istenince, ÅžimÅŸek duyduÄŸu rakam karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoka uÄŸradÄ± ve tedavisini yarÄ±da bÄ±raktÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± uygulamaya tepki gösteren ÅžimÅŸek, ‘‘SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za cebimizden korktuÄŸumuz için daha çok dikkat ediyoruz. Aman bir yerimize bir ÅŸey olmasÄ±n diye düÅŸünür hale geldik. Emekliyiz, zaten kÄ±t kanaat geçiniyoruz. Bir devletin kendi vatandaÅŸÄ±nÄ± yaÅŸatmasÄ± gerekirken, durum bu iÅŸte’’ diye konuÅŸtu.

9 DEÄžÄ°L, 90 DEÄžÄ°L TAM 900 TL!

OlayÄ±n geliÅŸimini gazetemize aktaran ÅžimÅŸek, Toros Devlet Hastanesi ortopedi bölümünde dizlerinin röntgeninin çekildiÄŸini ve dizlerinde kireçlenme tespit edildiÄŸini söyledi. Reçete olarak bir hap, bir jel, iki de iÄŸne yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅžimÅŸek devamÄ±nda ÅŸöyle konuÅŸtu: “Doktorun ‘Ä°ÄŸneleri alÄ±p gelirsen hemen yaparÄ±m’ demesi üzerine eczaneye gidip yazÄ±lan reçeteyi verdim. Ä°laçlarÄ±m hemen hazÄ±rlandÄ±. ‘Borcum var mÄ±’ diye sorunca eczacÄ± bana ‘Emekli olduÄŸun için jel ve hap için herhangi bir ödemen yok ama Ä°nartro iÄŸneler için 900 TL ödemen var’ dedi. Adeta ÅŸok geçirdim. ‘Emin misiniz? 9 TL mi, 90 TL mi yoksa 900 TL mi?’ diye sordum. YanlÄ±ÅŸ duymamÄ±ÅŸÄ±m, benden 900 TL isteniyordu.”

EczacÄ±ya bunun bir saÄŸlÄ±k sorunu olduÄŸunu ve ödemeyi devletin yapmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen ÅžimÅŸek, “Ä°ÄŸneler kalsÄ±n dedim. Sinirle ve hüzünle karÄ±ÅŸÄ±k bir ruh haliyle evin yolunu tuttum. Bugün aklÄ±ma geldi acaba doktor bey beni hâlâ bekliyor mu?” diye isyan etti.

‘SGK SADECE EN UCUZ Ä°LAÇLARI ÖDÜYOR’

Konuyla ilgili konuÅŸtuÄŸumuz SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet SendikasÄ± (SES) Mersin Åžubesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Bozkurt, “SaÄŸlÄ±k güvencenizin olmasÄ± saÄŸlÄ±k hizmetinin ücretsiz olmasÄ± için yeterli deÄŸil. Ne yazÄ±k ki paranÄ±z varsa saÄŸlÄ±k hizmeti var’’ diye konuÅŸtu.

AKP iktidarÄ± ile birlikte Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ±nÄ±n (GSS) yürürlüÄŸe girdiÄŸini hatÄ±rlatan Bozkurt, ‘‘GSS için ‘Tüm yurttaÅŸlarÄ± güvence altÄ±na alacak, herkes istediÄŸi hastanede, istediÄŸi doktora sadece sigortasÄ±yla ek ücret ödemeden muayene olup tedavisini yaptÄ±rabilecek’ dendi. TTB, Devrimci SaÄŸlÄ±k-Ä°ÅŸ ve SES olarak, GSS’nin saÄŸlÄ±kta yÄ±kÄ±m programÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olduÄŸunu ve halkÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetinden yararlanmak için muayene ücreti, katkÄ±, katÄ±lÄ±m payÄ± ödemek zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Gelinen noktada aile saÄŸlÄ±k merkezlerinde 3 TL, devlet hastanelerinde 6 TL, eÄŸitim hastanelerinde 7 TL, üniversite hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde 15 TL muayene ücretleri ödenmeye baÅŸlandÄ±. Bu da yetmezmiÅŸ gibi hastalardan ilaç katkÄ± paylarÄ± ( SGK piyasasÄ±ndaki en ucuz ilacÄ±n fiyatÄ±nÄ± ödüyor, dolayÄ±sÄ±yla ücretsiz ilaç almak imkansÄ±z) alÄ±nÄ±yor. Reçete yazdÄ±rdÄ±ysanÄ±z üç ilaca kadar 3 TL, ek her ilaç için 1 TL ödeniyor” ifadelerini kullandÄ±.

‘HASTANE Ä°ÅžLETME, HASTA MÜÅžTERÄ° GÖRÜLÜYOR’

SES EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bozkurt, ‘‘Yeni sitemde ilacÄ±n fiyatÄ± SGK’nÄ±n ödediÄŸinin üzerindeyse ‘fark ücreti’ ödenmesi zorunlu. Fark ücretleri emeklilerin maaÅŸÄ±ndan otomatikman kesiliyor. Hayati öneme haiz olmayan protez ve ortezler için yüzde 10-20 oranÄ±nda katÄ±lÄ±m payÄ± ödeniyor’’ diye konuÅŸtu. AKP döneminde halka “Hasta olun, hastaneye gidin, tedavi olun” dendiÄŸini hatÄ±rlatan Bozkurt esas sorunun hastaneleri iÅŸletme, hastalarÄ± müÅŸteri, çalÄ±ÅŸanlarÄ± ise köle gören zihniyette olduÄŸunu söyledi.

Bozkurt devamÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “SaÄŸlÄ±k uygulama tebliÄŸi ile katÄ±lÄ±m paylarÄ± vb. ücretler belirlenir. Hasta, yazÄ±lan reçete ile eczaneye gittiÄŸinde ‘SGK bu ilacÄ±n ÅŸu kadarÄ±nÄ± öder ya da ödemez’ diye hastaya söylenir. AdÄ± geçen olayda da 900 TL’lik iÄŸne SGK’nÄ±n ödenmeyecekler listesinde olduÄŸu için ödeme bizzat hastaya yaptÄ±rÄ±lÄ±yor. Åžu çok açÄ±k ki; saÄŸlÄ±k güvencenizin olmasÄ± saÄŸlÄ±k hizmetinin ücretsiz olmasÄ± için yeterli deÄŸil. ParanÄ±z varsa saÄŸlÄ±k hizmeti var! Oysa ülkede yaÅŸayan herkes, nüfus cüzdanÄ±nÄ± göstererek; eÅŸit, ücretsiz, ulaÅŸÄ±labilir, nitelikli saÄŸlÄ±k hizmetine kavuÅŸabilmeli” ifadelerini kullandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 10:17

www.evrensel.net