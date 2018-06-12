Osman Kavala AİHM’ye başvurdu

Tutuklu işadamı Osman Kavala, uzun tutukluluk gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduklarını açıkladı.

7 aydan fazla bir süredir Silivri cezaevinde tutulan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, yayımladığı bir mektupla, uzun tutukluluk uygulaması ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurduğunu açıkladı.

Kavala mektubunda “Bu durum masumiyet karinesinin tanınmamasıyla ve her şeyden önce insan özgürlüğüne verilen değerle ilgili. AİHM’ye başvurmak güven veren bir hak olsa da, vatandaşı olduğunuz devletin özgürlüğünüze değer vermediğini beyan etmiş olmak insanın ağırına gidiyor” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 16:23

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