HDP'nin İstanbul Mitingi’nin yeri ve saati belli oldu

HDP'nin İstanbul Mitingi, 17 Haziran günü saat 17.00'da Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) “Savaşsız, sömürüsüz yaşam için buluşuyoruz" sloganıyla düzenleyeceği büyük İstanbul Mitingi'nin yeri ve zamanı belli oldu. 17 Haziran Pazar günü saat 17.00’de gerçekleşecek olan olan miting, Bakırköy Halk Pazarı'nda yapılacak.

Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin Eşbaşkanı Ahmet Türk, partinin İstanbul milletvekili adayları konuşmacı olarak yer alacak.

Halkların Devrim Şarkıları Korusu, Grup Kaşkar ve Çarneva Serhat ise mitingde sahne alarak, müzikleriyle alanı daha da hareketlendirecek.

Ayrıca partinin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de yayınlanacak olan konuşmasının miting saatine denk gelmesi nedeniyle alana dev ekranlar kurulup, Demirtaş’ın konuşması bu ekranlardan paylaşılacak.

Bakırköy Halk Pazarı'nda bir araya gelecek olan yüz binler "Savaşsız, sömürüsüz yaşam için buluşuyoruz" diye haykıracak. (MA)

Selahattin Demirtaş’tan sesli mesaj

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 14:33

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