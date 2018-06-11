Almanya’da Sabahattin Ali için ceviz ağacı dikildi

Sabahattin Ali için Almanya'nın Duisburg kentinde ceviz ağacı dikildi.

Almanya’nın Duisburg kentinde 2008 yılından beri her yıl bir Türkiyeli yazar ve şair için “Şairler Köşesi” adı verilen parka bir ceviz ağacı dikiliyor. Dün de 1948 yılında işkence ile öldürülen Yazar Sabahattin Ali için bir hatıra ceviz ağacı dikildi.

Etkinliğe Avrupa Türkiyeli Yazarlar Girişimi (ATYG) de katkıda bulundu. ATYG adına konuşan Kemal Yalçın şunları söyledi:

“Sabahattin Ali Bulgaristan’da doğdu. Türkiye’de okula gitti. Almanya’da Almanca öğrendi. Türkiye’de Almanca öğretmeni ve çevirmen olarak çalıştı. Alman edebiyatı ile Türk edebiyatı arasında köprü kurdu. Türk edebiyatında yeni bir çığır açtı. Siyasi düşüncelerinden dolayı işkence ile öldürüldü. Bugün Sabahattin Ali içind bir ağaç diktik.”

Nazilerden kaçan 1000 kadar Alman bilim, kültür, sanat insanları Türkiye’ye sığındığını anlatan Yalçın, “700 kadar Alman bilim, kültür insanı Naziler tarafından vatandaşlıktan atıldı. Haymatlos Almanlar 1944-1945 yıllarında Kırşehir, Çorum, Yozgat’ta yaşadılar” dedi. Alman Bilim insanlarının 1933 yılında İstanbul Üniversitesi’ni kurduğunu hatırlatan Yalçın, Carl Ebert ve Sabahattin Ali bağlantısını şöyle anlattı:

“Carl Ebert Ankara’da Devlet Opera ve Tiyatrosu’nu kurdu. Paul Hindemit Ankara Hükümetinin müzik danışmanı idi. Profesör Zuckmayer binlerce müzik öğretmeni yetiştirdi. Sabahattin Ali Carl Ebert’in resmi tercümanı idi. Her gün beraberlerdi. Sabahattin Ali ile Carl Ebert beraber çalışıyorlardı. Carl Ebert Sabahattin Ali’nin öldürülmesine çok üzülmüştü. Türkiye’yi protesto etti. Bir daha Türkiye’ye gitmedi. Sabahattin Ali ağacı dostluğun, vefanın bir sembolüdür. Dostluk, kardeşlik ağaçlarının çoğalmasını dilerim.” (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 16:50

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