10 Ekim Katliamı davası yarın devam edecek

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde gerçekleşen katliamın dokuzuncu duruşması yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

10 Ekim Ankara Katliamı davası 9. grup duruşmaları yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. İki gün sürecek duruşmalarda tutuklu, ve firari sanıklar hakkındaki dava dosyasına gelen yeni belgeler görüşülecek. Dava, dosyadaki tüm eksiklere rağmen ve katliamdaki kamu sorumluluğun görmezden gelinerek bitirilmek isteniyor.

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin düzenlediği Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nde IŞİD’li iki canlı bombanın saldırısı ile 103 kişi yaşamını yitirmiş ve 400’ü aşkın kişi yaralanmıştı. Katliamdan bir yıl sonra başlayan dava iki yıldır sürüyor. Davada 19’u tutuklu 36 sanık yargılanıyor. Her duruşmada yeni skandalların gündeme geldiği 10 Ekim Katliamı davasında, geçen duruşmada askerlerin IŞID’in Türkiye emiri olduğu söylenen İlhami Balı’ya ‘şıhım’ diye hitap ettiği tape kayıtları, polis baskınında kendisini patlatan ve 10 Ekim Katliamı’nın planlayıcısı Yunus Durmaz’ın katliamı adım adım nasıl planladığı ortaya çıkmıştı.

DURMAZ’IN SADECE İZLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Duruşma öncesinde ise yine Yunus Durmaz’a ait yeni belgeler ortaya çıktı. 10 Ekim Davası Avukat Komisyonu, Gaziantep mahkemelerinden uzun süredir beklenen belgelerde Durmaz’ın hakkında yakalama kararı olmasına rağmen yakalanmayarak fiziki ve teknik takibe alındığını açıkladılar. Kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin çok sayıda somut belgenin ortaya çıkmasına rağmen buna dair bir adım atılmadığına dikkat çeken avukatlar, “Sanık ve şüpheliler hakkında Antep’ten Ankara’ya emniyetin ellerinde yeterince bilgi, belge var. Elleriyle koymuş gibi bulabilecekleri halde neden gereğini yapmadılar diye soruyoruz” dediler. Savcılığın önüne gelen dosyaları sadece imzalayıp gönderdiğini, incelemediğini, araştırmadığını ve en önemlisi gereğini yapmadığını belirten avukatlar, 2 yıldır süren ancak hâlâ tüm sorumluların açığa çıkarılarak yargılanmadığı 10 Ekim Katliamı davasının bitirilmek istenmesine de tepkililer. Çünkü dava dosyadaki tüm eksiklere rağmen ve katliamdaki kamu sorumluluğun görmezden gelinerek bitirilmek isteniyor. Avukatlar 10 Ekim Katliamı ile ilgili sorumluluğu olan tüm savcılar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar. (Ankara/EVRENSEL)

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