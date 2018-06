'Okay Yokuşlu Celta Vigo'da' iddiası

Trabzonspor'un Okay Yokuşlu'nun transferi konusunda İspanya ekibi Celta Vigo ile anlaştığı iddia ediliyor.

Trabzonspor'un, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun transferi için İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştığı öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre milli futbolcu salı günü İspanya'ya gidecek. Henüz resmi açıklama yapılmazken transferin mali detaylarına dair bilgi de verilmedi.

2011/12 sezonunun başında Altay'dan Kayserispor'a transfer olan Okay Yokuşlu, burada geçirdiği 4 sezonun ardından 2015'te Trabzonspor'a geçti. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken orta saha oyuncusu, tüm sezonlarından 30'un üzerinde lig maçında oynadı. Okay Yokuşlu, geride bıraktığımız sezon tamamı 11'de olmak üzere 33 maçta forma giydi, 2 gol atıp 2 de asist yaptı. Okay Yokuşlu, bu sezonki performansıyla milli takımdaki yerini de sağlamlaştırdı.

Emre Mor'un da formasını giydiği Celta Vigo, La Liga'yı 13. sırada tamamlamıştı. (SPOR SERVİSİ)

