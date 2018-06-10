Beşiktaş'ın 17 yaşındaki Alphonso Davies'le ilgilendiği öne sürüldü

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki Kanadalı kanat oyuncusu Alphonso Davies'i radarına aldığı iddia ediliyor.

Beşiktaş'ın MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'te forma giyen 17 yaşındaki Alphonso Davies ile ilgilendiği iddia edildi.

Goal.com'un Kanada medyasına dayandırdığı habere göre siyah beyazlılar, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken genç kanat oyuncusu radarına aldı.

18 yaşını dolduracağı Kasım ayına kadar transfer yapması mümkün olmayan Davies ve kulübüyle anlaşılması halinde transfer en erken Ocak 2019'da gerçekleşebilir.

Bu yıl 16 maçta 2 gol atıp 4 asist yapan 2 Kasım 2000 doğumlu Davies'in Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından takip edildiği biliniyor. Davies, milli takım formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol attı.

'MANCHESTER, LIVERPOOL, ARSENAL PEŞİNDE'

Whitecaps Teknik Direktörü Carl Robinson, konuya dair sezon içinde yaptığı açıklamada "Alphonso bizim oyuncumuz. Onun gibi bir yetenek için 'Bizim oyuncumuz' demek beni çok memnun ediyor. Ciddi bir potansiyele sahip. Ama size bu kulüpte 10 yıl kalacağının garantisini veremem. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea... hepsi onu takip ediyor" demişti.

GELİRSE 3. KANADALI OLACAK

Beşiktaş, Ocak 2018'de 23 yaşındaki Kanadalı forvet Cyle Larin'i, Orlando City takımından transfer etmişti.

Siyah beyazlıların orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson da 2013'ten beri başarılı performansıyla takdir topluyor. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 23:20

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