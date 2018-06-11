MayÄ±s ayÄ±nda HDP'ye televizyonlarda hiÃ§ yer verilmedi

RTÃœK Ã¼yeleri Ä°smet DemirdÃ¶ÄŸen ve Ä°lhan TaÅŸÃ§Ä±â€™nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re MayÄ±s ayÄ±nda hiÃ§bir televizyon HDPâ€™ye yer vermedi.

Birkan BULUT

Ankara

Televizyon kanallarÄ±nÄ±n MayÄ±s ayÄ±nda siyasi parti ve adaylarÄ±na ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± süreye iliÅŸkin istatistikler medya ambargosunu gözler önüne seriyor. BazÄ± televizyon kanallarÄ± sadece AKP ve MHP’yi ekranlarÄ±na taÅŸÄ±rken, tüm televizyon kanallarÄ±nda tek kural HDP’yi göstermemek.

RTÜK üyeleri Ä°smet DemirdöÄŸen ve Ä°lhan TaÅŸçÄ± TRT ve bazÄ± özel televizyon kanallarÄ±ndaki yayÄ±n istatistiklerini raporlaÅŸtÄ±rdÄ±. Televizyon kanallarÄ±nÄ±n MayÄ±s ayÄ±nda siyasi parti ve temsilcilerine ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± süre verilerine göre HDP hiçbir televizyonda yer almadÄ±. TRT Haber KanalÄ±nda 1 MayÄ±s – 3 Haziran 2018 tarihleri arasÄ±nda AKP’ye 1 saat 16 dakika 12 saniye, MHP’ye 1 saat 2 dakika 35 saniye, CHP’ye 9 saat 30 dakika 58 saniye, Ä°YÄ° Parti’ye 31 dakika 3 saniye, Saadet Partisi’ne 10 dakika 36 saniye, Vatan Partisi’ne 10 dakika 28 saniye yer verildi.

PARLAMENTO DIÅžINDAKÄ°LER DE VAR AMA HDP YOK

CNN Türk, 30 Nisan – 3 Haziran 2018 tarihleri arasÄ±nda AKP’ye 58 saat 54 dakika 53 saniye, MHP 2 saat 2 dakika 10 saniye, CHP’ye ise 28 saat 09 dakika 54 dakika yer verdi.

Haber Türk, 30 Nisan – 3 Haziran 2018 tarihleri arasÄ±nda AKP’ye 66 saat 29 dakika 11 saniye, MHP’ye 3 saat 35 dakika 19 saniye, CHP’ye 27 saat 04 dakika 27 saniye, Ä°YÄ° Parti’ye 2 saat 44 dakika 47 saniye, Saadet Partisi’ne 1 saat 21 dakika 28 saniye, Vatan Partisi’ne 1 saat 5 dakika 39 saniye, BBP’ye 1 saat 08 dakika 1 saniye, Demokrat Parti’ye 1 saat 2 dakika 15 saniye, HÜDAPAR’a 1 saat 07 dakika 04 saniye yer verildi.

NTV de 30 Nisan – 3 Haziran 2018 tarihleri arasÄ±nda AKP’ye 61 saat 56 dakika 06 saniye, MHP’ye 2 saat 57 dakika 38 saniye, CHP’ye 23 saat 56 dakika 37 saniye, Ä°YÄ° Parti’ye 2 saat 36 dakika 24 saniye, SP’ye 1 saat 2 dakika 4 saniye, BBP’ye 22 dakika 45 saniye yer verildi.

SADECE AKP VE MHP’YÄ° GÖSTERÄ°YORLAR

BazÄ± kanallar ise sadece HDP’yi deÄŸil, hiçbir muhalefet partisini ekranlarÄ±na taÅŸÄ±mÄ±yor. TGRT Haber; 1 MayÄ±s – 3 Haziran 2018 tarihleri arasÄ±nda AKP’ye 32 saat 27 dakika 35 saniye, MHP 1 saat 27 dakika 40 saniye, 24; 1 MayÄ±s – 3 Haziran 2018 tarihleri arasÄ±nda AKP’ye 38 saat 27 dakika 43 saniye, MHP’ye 57 dakika 45 saniye, TV NET; 1 MayÄ±s – 3 Haziran 2018 Tarihleri arasÄ±nda AKP’ye 35 saat 37 dakika 19 saniye, MHP’ye 1 saat 15 dakika 33 saniye, ÜLKE TV 1 MayÄ±s – 3 Haziran 2018 tarihleri arasÄ±nda AKP’ye 34 saat 27 dakika MHP’ye 1 saat 07 dakika 38 saniye, AKÄ°T TV, 1 MayÄ±s – 3 Haziran 2018 tarihleri arasÄ±nda AKP’ye 25 saat 43 dakika 41 saniye MHP’ye 36 dakika 6 saniye yer verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 19:07

www.evrensel.net